Golünü attı, koronavirüs mesajı verdi

Sassuolo forması giyen Ciccio Caputo, seyircisiz oynanan maçta attığı gol sonrası kameralara koronavirüs mesajı verdi.

Koronavirüs salgını İtalya'daki spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ederken, Pazartesi günü ile Brescia arasında oynanan maçta yaşanan bir gol sevinci sonrasında izleyicilere mesaj verildi.

Sassuolo forması giyen Ciccio Caputo, salgın nedeniyle seyircisiz olarak oynanan maçın 45. dakikasında attığı golden sonra İtalyanca "Her şey yoluna girecek, evinizde kalın" yazılı bir kağıdı kameralara gösterdi.

İtalya'da birçok müzisyen, aktör, spor adamı ve üst düzey yetkili "Evinizde kalın" anlamına gelen "#Restateacasa" etiketi altında birlik olmuş durumda.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Bilindiği üzere son olarak İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'daki tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar ertelenmesini talep etmişti.

Hükümet bu talebi kabul ederse, İtalya'da aralarında 'nın da bulunduğu tüm spor organizasyonları belirtilen tarihe kadar askıya alınacak.