Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Gökdeniz Karadeniz, futbolculuk yıllarında iki Rusya Ligi şampiyonluğu yaşadığı Rubin Kazan’ın B takımının başına geçti. Rubin Kazan’ı çok sevdiğini ve hem şehirde hem de kulüpte çok sevildiğini belirten efsane futbol adamı, “Rubin Kazan altyapısı ile A takımı arasında bir köprü görevini üstleneceğim” dedi.

“Burada onlardan biri gibiyim. Beni çok seviyorlar ve saygı gösteriyorlar. Özel günlerde veya kutlamalarda bana gösterilen ilgiyi görünce hem kendi adıma, hem de ülkem adına gurur duyuyorum. Geçen gün buraya Senegal Cumhurbaşkanı geldi ve beni özel olarak davet ederek, kendisine formamı hediye etmem istendi. Kendi adıma ve ülkem adına büyük gurur duydum.

"Gençleri yetiştirip hızlı bir şekilde Rubin Kazan takımına kazandırmak istiyoruz.

Projenin çok doğru bir proje olduğunu, meyvelerini kısa sürede alacağımızı düşünüyorum. İnsanın efsaneleştiği yerde böyle bir görevi alması cesaret gerektiriyor ama başarılı olmak için cesaretli davranmanız gerekiyor. Doğru insanlarla doğru ve proje ile başlamak önemli. Proje beni çok cezbetti ve umutlandırdı.

Efsane olduğum yerde başlamak hem gurur verici, hem de mutluluk verici”