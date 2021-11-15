GOAL50 2021 Kafa kafaya: Mbappe vs Salah

Liverpool, uzun süredir Kylian Mbappe’nin gidebileceği adresler arasında anılıyor. Elbette, Mohamed Salah ile Kylian Mbappe’nin yan yana oynadığı bir hücum hattının düşüncesi bile müthiş.

Mbappe’nin Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek, ama Fransız yıldızın Merseyside yerine Madrid’e gitmesi daha olası gözüküyor. Bu da iki yetenekli golcünün uzun süre daha rakip olarak kalması anlamına gelecek.

Bu iki isim, ciddi bir değişimden geçen GOAL50’nin 2021 edisyonundaki en büyük zirve adayları arasında yer alıyor.

Bu yıl kazanan, sizin oylarınızla, bir dizi bire bir eşleşmenin ardından belirlenecek.Mbappe-Salah eşleşmesi ise, kazananı belirlemenin en zor olduğu eşleşmelerden biri.

Salah, geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Liverpool’un Premier Lig’i üçüncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi almasını sağlayan isimdi.

Buna ek olarak, attığı 22 golle Premier Lig’de üst üste üçüncü kez 20 gol barajını aşmayı başardı.

Mbappe de oldukça iyi bir sezon geçirdi. Ligue 1’de çıktığı 31 maçta 27 gol atan Mbappe, Fransa’da üst üste üçüncü kez gol kralı olmayı başardı.

Euro 2020’de Fransa formasıyla oynadığı dört maçta gol atamayan 22 yaşındaki oyuncu, beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde baş döndürücübir performans ortaya koydu. Özellikle hat-trick yaptığı Barcelona maçı ve PSG’nin Bayern Münih deplasmanında kazandığı mücadele görülmeye değerdi.

Salah son dönemde harikulade bir çizgi yakalamış durumda. Manchester City ve Watford ağlarına gönderdiği goller, sezonun en iyisi olmaya aday. Bu solo resitallerin hafızalardaki tazeliği, GOAL50 oylamasında Salah’a bir avantaj sağlayabilir.

Peki, sizin seçiminiz hangisi, Mbappe mi, Salah mı? Bu ikiliden birinin yılın en iyisi olmayı hakettiğini düşünüyor musunuz?

Unutmayın, bu yıl GOAL50’nin kazananını sizler belirleyeceksiniz.

Hadi, hiç vakit kaybetmeden oyunuzu verin.