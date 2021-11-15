GOAL50 2021 Kafa kafaya: Jorginho vs Kante

Fransa’nın son 16 turunda İsviçre’ye elenmesiyle sonuçlanan ve hayal kırıklığı yaratan Euro 2020 macerasından önce muhtemelen Kante, bu eşleşmenin net bir favorisi olurdu.

Jorginho kuşkusuz Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi zaferinde hayati bir rol üstlendi ancak Kante’nin bu kupa yolundaki katkısı da kelimenin tam anlamıyla inanılmazdı.

Yorulmak nedir bilmeyen Fransız orta saha; Atletico ve Real Madrid’i ilk etaplarda domine ettikten sonra Manchester City’yi 1-0 devirdikleri final karşılaşmasında maçın oyuncusu seçilmişti.

Maviler’in Porto’daki bu büyük zaferinden sonra kaptan Cesar Azpilicueta, Kante’yi ‘dünyanın en iyi orta saha oyuncusu’ olarak nitelemişti. O zaman İspanyol orta sahanın bu cümlesine karşı çıkabilmek pek de kolay değildi.

Ancak Jorginho da İtalya’nın Euro 2020’yi kazanmasında çok büyük rol üstlendi.

Tıpkı Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşan yolculuğunda olduğu gibi yetenekli oyun kurucu Jorginho, İtalya’nın büyük zaferinde oyunun temposunu belirleyen isimdi. Ayrıca yarı finaldeki İspanya eşleşmesinde çok kritik bir penaltıyı gole çevirmişti.

Wembley’de İngiltere ile oynanan finalde inanılmaz bir performans gösteren Jorginho, Premier Lig’de sürekli kendisini eleştiren taraftarlara ve gazetecilere en büyük cevabı böyle vermişti.

Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kazanılmadık kupa bırakmayan 29 yaşındaki Jorginho, UEFA Erkekler Yılın Oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu. Bu da onu GOAL50 2021’in önemli favorilerinden biri konumunda yükseltiyor.

Ama, bir başka inanılmaz oyuncu olan Kante ile eşleştiğinde; Jorginho oyunuzu almayı başarabilecek mi?

Oylama devam ediyor, peki hala ne diye bekliyorsunuz?

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