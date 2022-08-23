GOAL SOSYAL SÜPERSTARLARI

En yaygın sosyal medya platformlarındaki en iyi futbol paylaşımlarına göz atalım.

Artık yalnızca maç günleri değil, taraftarlar 7/24 futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Futbol kulüpleri buna kulak verdi ve sosyal medya hesaplarının küresel kalitesi son birkaç yılda katlanarak arttı. Cesur, sosyal anlamda önemli, eğlenceli, zeki ve zamanın ruhuna uygun...

Dünyanın dört bir yanında gazetecilerden ve sosyal içerik yaratıcılarından oluşan ekibimiz; Brezilya'dan Berlin'e, Birmingham'dan Brisbane'e kadar sosyal medya ekiplerinin muhteşem çalışmalarını paylaşacaklar.

GOAL Social Superstars 2022, sürükleyen paylaşımlarıyla Tik Tok, Instagram, Twitter ve Facebook gibi ağlarda zaman geçirmemize neden olan kulüplerin gönderilerine dikkat çekecek.

Her ay beş adaydan oluşan bir liste oylamaya sunulacak. Daha sonra yıl sonunda kazananlar ortaya çıkacak.

İlk 5 gönderiye göz atalım...

Videoları izleyin ve favorinizi oylayın! Flamengo

Watford

Velez Sarsfield

AS Roma

Al-Ittihad 2022 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. Videoları izleyin ve favorinizi oylayın! 90% Flamengo

2% Watford

1% Velez Sarsfield

6% AS Roma

2% Al-Ittihad 2022 Oylar

FLAMENGO'NUN STRANGER THINGS'İ

Konuyla ilgili son zamanların en iyi işlerinden birine, Arturo Vidal'in transferini Stranger Things ile duyuran Brezilya devi Flamengo imza attı. Son haftalarda Stranger Things hakkında konuşmayan kaldı mı? Netflix daha fazla gizem ve 80'ler nostaljisiyle yeni bir sezona girdi.

BUNU NEDEN BEĞENDİK?

Sosyal medyada karşılaştığımız buna benzer futbol-dizi karışımı videoları sosyal medyada sık sık birbirimize göndeririz. Ancak bir kulübün bunu kendisinin yaptığını görmek iyi bir şey. Rio ekibi kendi senaryosunu bir araya getirerek böyle bir işe imza attı.

Kate Bush'un 80'ler şarkısı yerine Mengao marşı duyuluyor, Max ya da Dustin yok ancak bir saatin içinden çıkan King Artur'u görüyorsunuz.

Biraz tuhaf olsa da kulüp sahalarındaki standart el sıkışmalardan %100 daha iyi. Daha fazlası lütfen...

WATFORD'UN HER ŞEY YOLUNDA DANSI

Championship'ten Premier Lig'e çıkmak zor. İkinci kademede başarılı bir sezonun ardından Premier Lig'e yükselmek ve ardından her hafta iç saha ve deplasmanda hezimete uğramak daha da zor.

Küme düşmek mi? En kötüsü. Ancak Watford istikrarlı olarak küme düşüp yükselme işine alıştı ve bu durumu bir TikTok videosunda ele aldılar.

BUNU NEDEN BEĞENDİK?

Bazı kulüpler devasa basın departmanlarını harekete geçirip diğerlerini kıskandıracak bir medya ekibi komuta edebilir ancak bazıları buna sahip değildir ve daha fazlasını yapmak zorundadır. Klip sekiz saniye uzunlukta ama her şeyi özetliyor.

Ismaila Sarr, küme düştüğü için teselli ediliyor birkaç saniye sonra ise onu dans ederken görüyoruz. Gelecek sezon daha fazla maç kazanmak için takıma umut veriyor.

VELEZ SARSFIELD TRANSFERİNİ BIZZY AÇIKLIYOR

Diego Godin'in Haziran 2022'de Arjantin ekibi Velez Sarsfield'a imza atması, Buenos Aires ekibi için büyük bir olaydı. Transfer elbette önemlidir ancak doğru duyuru yapmak daha da önemlidir.

Latin Amerika'nın en büyük yıldızlarından biri ve büyük bir Velez taraftarı Bizarrap, Godin transferini açıklayan kişiydi.

Stüdyosunda yeni parçasını çalan Bizarrap, Godin'in transferini teyit eden bir telefon görüşmesi yapıyor. "Geldi mi? Onaylanmış mı? Deliriyorum!"

BUNU NEDEN BEĞENDİK?

1994'te Copa Libertadores'i kazandıktan sonra Velez, aynı yıl Japonya'daki Kıtalararası Kupa finalinde Capello'nun Şampiyonlar Ligi'ni kazanan AC Milan'ını yenmeyi başardı.

Ancak somut başarıya rağmen ekonomik açıdan Arjantin'in en büyük kulüplerinden biri değil ve bu transferi Bizarrap ile açıklamak iyi bir fikirdi.

AS ROMA'NIN GLOBAL ÇAĞRISI

AS Roma yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki kayıp çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla transferleri açıklarken videoların yanında kayıp çocukların görsellerine yer veriyor. Bu gerçekten çok güçlü bir mesaj.

BUNU NEDEN BEĞENDİK?

AS Roma, geleneksel transfer videolarına kafa çevirdi ve kulübün baş strateji sorumlusu Paul Rogers, 2019'da Kayıp Çocuk kampanyasını başlattı.

Serie A ekibi, kampaya başladığından bu yana 12 kayıp çocuğun bulunmasına yardımcı oldu. AS Roma bize futbolun hayatı gerçekten değiştirme gücüne sahip olduğunu kanıtladı.

AL-ITTIHAD'IN HİYEROGLİFLİ PSİKEDELİK TRANSFER VİDEOSU

Giza Piramitleri'ne yakın, yoğun bir şekilde korunuyor gibi görünen bir sarayda 3D gezmek mi? Futboldaki önemli anların yayınlandığı bir televizyon seti mi? Hem tarihi hem de modern.

"GELECEK BU" sözlerinin ardından bizi bir stadyumun ortasına götüren ritme kalbimizi bıraktık. Mısırlı orta saha oyuncusu Tarek Hamed'in transferi için hazırlanan video Louvre'da sergilenecek gibi bir modern başyapıt olmuş.

BUNU NEDEN BEĞENDİK?

Genel olarak futbolda animasyona çok fazla rastlamıyoruz ve bu kadar psikedelik olması videoyu ön plana çıkardı. Hiyeroglifler ve müzik sizi gizeme sürüklerken bir anda gidip dans etmek istiyorsunuz.

Tarek Hamed, Al-Ittihad'a transfer olmadan önce Zamalek'de 200'den fazla maça çıktı ve onu bir firavun olarak temsil etmek hoş geldin demek için oldukça iyi bir yol.