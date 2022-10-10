GOAL SOCIAL SUPERSTARS II

Futboldaki en seçkin sosyal medya hesaplarından en iyi gönderiler öne çıkıyor.

Artık sadece maç günü değil, taraftarlar 7/24 futbol eğlencesini yaşıyor. Ceplerinde, ekranlarında ve kulaklarında. Futbol kulüpleri de buna uyum sağlamış durumda. Sosyal medya hesaplarının küresel kalitesi son birkaç yılda katlanarak arttı. Cesur, sosyal açıdan önemli, eğlenceli, zeki ve zamanın ruhuna uygun.

Dünyanın dört bir yanında, gazeteciler ve sosyal içerik üreticilerinden oluşan ekibimiz, Brezilya'dan Berlin'e, Birmingham'dan Brisbane'e sosyal medya ekiplerinin harika çalışmalarını vurgulayarak bu kulüpleri ağ üzerinde sürekli olarak paylaşıyor.

GOAL Social Superstars 2022; Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook ve daha fazla platformda bu kulüplerin gönderilerini arkadaşlarımız, ailemiz ve şimdi sizinle, küresel GOAL hayran kitlesi ile paylaşıyor.

Her ay beş adaydan oluşan bir liste oylamaya sunulacak. Yıl sonunda bir numara için mücadele edecek bir grup kazananı ortaya çıkacak.

İlk bölümde Flamengo'nun Stranger Things karışımı, Watford'un küme düştükten sonra olumlu bir dönüş yapması ve Roma'nın dünya çapında kayıp çocukları bulmaya yardımcı olmak için sosyal medya kanallarını mükemmel şekilde kullanmasını sergilendi.

İşte ikinci bölüm için beş gönderi...

BETIS, ROSALIA'NIN ezgisiyle dans ediyor

Görünüşe göre, Rosalia'nın 'Despecha' şarkısı İspanya'da patlamış. Real Betis'in sosyal medya ekibi ise genç taraftarlarını, eski oyuncularını ve maskotlarını Estadio Benito Villamarin'de 'Despecha' dansını sergilemeye davet etmenin iyi bir fikir olacağını düşünmüş.

BUNU NEDEN SEVDİK

Bu, zaten viral olan bir şeyi desteklemenin ve onu destekçilerinizin etkileşimde bulunup keyfini çıkarabileceği bir şeye dönüştürmenin gerçekten akıllı ve basit bir yoludur. Sonuç, gülümsemeyi kırmamayı zorlaştıracaktır.

Video, bilinçli olsun ya da olmasın, aynı zamanda Villamarin'i bir futbol maçı izlemek için gerçekten kapsayıcı bir mekân olarak tasvir ediyor.

Bu güneş gözlüklerini nereden alabiliriz?

SAO PAULO'NUN KARİKATÜR FORMASI

Dürüst olursak, Kaptan Tsubasa günlerinden beri yeterince anime x futbol geçişi olmadı, ancak bir Brezilya kulübü bunu düzeltmenin bir yolunu buldu.

1992 Kıtalararası Kupa'da Tokyo'daki güçlü Barcelona karşısında aldıkları son zafere geri dönen Sao Paulo, yeni üçüncü formalarını şık bir şekilde duyurdu. Ayrıca kulüp efsanesi Rai sahneye çıktı...

BUNU NEDEN SEVDİK

Videonun açılış bölümünün gizemi, bir Japon restoranı gibi görünen bir yerin içinden geçen pelerinli bir figür ile anında ilgi çekiyor. Ancak asıl güzellik kuşkusuz çizgi film araları - Rai'nin 30 yıl önce Barça'ya karşı Sao Paulo'nun tarihi geri dönüşündeki anını yeniden hatırlatıyor.

İkinci golün animasyonu - bir serbest frikikte köşeye yapılan bir vuruş. Barcelona duvarı ve kaleci, taş kalenin önünde devler gibi yükseliyor. Sevimli.

Kabul edelim ki, konu Japonya veya Japon kültürüyle belli belirsiz ilgili olan bir şeyi tanıtmaya geldiğinde anime kullanımı biraz yorgun bir mecazdır. ancak bu çaba için Sao Paulo'ya kızamazsınız.

KREMONE GELECEĞE GERİ DÖNÜYOR

Serie A'ya yeni yükselen Cremonese, eylül ayında ligde Atalanta ile Emanuele Valeri'nin son dakikalarda kaydettiği gol ile berabere kaldı.

Etkileyici olmasına rağmen, sonucun kendisi o kadar da önemli görünmüyordu, ancak kulübün sosyal ekibi, harika kutlamalar sırasında bir Geleceğe Dönüş filmine benzer bir şey gördü.

BUNU NEDEN SEVDİK

Bir başka önemsiz görünen görüntünün nasıl viral potansiyel olduğuna dair en iyi örnek. Başı kel olan, arkada ve yanlarda uzun, dalgalı gri saçlı, görünüşte etrafındaki kaostan kopmuş bir adam.

Cremonese, yardımcı rolünü oynarken Valeri'nin kafası kabaca kesilip Marty McFly'nin kafasına yapıştırılarak bu videonun ne kadar kaçak olduğu konusunda bir sanat formu yarattı - fikir, Doc'un Le Tigre'ye geç bir noktaya kadar yardım etmek için geleceğe geri gelmesiydi.

Sessizce fısılda, ama klibin şüphelenmeyen kahramanı, kült karaktere pek benzemiyor bile. Yine de harika.

AJAX'IN ANLAMSIZ DUYURUSU

Kesinlikle en iyi yeni transfer duyurusu için bir ödülden çok uzakta değiliz. Ajax, Amsterdam devi için transferleri yapan adam olan kulüp CEO'su Edwin van der Sar için yeni bir sözleşmeyi duyurduktan sonra bu videoyu yayınladı.

BUNU NEDEN SEVDİK

Son yıllarda takımlar beğeni ve retweet için yarıştıkça duyuru videolarının biraz saçma olduğunu kabul edecek öz farkındalığa sahip futbol kulüpleri olduğunu bilmek güzel.

Futbol efsanelerinin zavallı oyunculuk girişimlerini görmek her zaman eğlencelidir. Bu duruma Hollanda mizahının serpiştirilmesinden sonra yapım ekibi, Van der Sar'ın sessizce şaşkına döndüğünü izlerken, son çekim görkemli bir şekilde ofiste gerçekleşir.

SOSYAL İÇİN BURNLEY'NİN ALTINCI HİSSİ

Yeni transfer duyuruları için bir ödül olsaydı, Burnley kesinlikle 2022'deki çabaları için ödül alacaktı.

Clarets, WWE'den The Simpsons'a kadar çeşitli referanslarla Turf Moor'a gelen oyuncular birçok farklı video ile duyuruldu. Sosyal medya ekibi, transfer penceresinin son gününde Halil Dervişoğlu'nun kiralanmasının ardından bu videoyla işleri tamamladı...

BUNU NEDEN SEVDİK

Bir duyuru videosunun sağlam bir Hollywood referansı ile başarısız olması zor. Özellikle de bu kadar kusursuz bir şekilde üretildiğinde.

Cole Sear'ın ünlü ürkütücü "Ölü insanları görüyorum" dizesini ayarlayan video, Burnley'nin yazın transfer için hızlı bir şekilde koşuşturmasına dikkat çekiyor.

Admine zam verin.