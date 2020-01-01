GOAL ÖZEL: Werner ve Havertz bilmecesi. Chelsea 130 milyonu çöpe mi attı?

Frank Lampard'ın başı kadro mühendisliğiyle dertte. Puan kayıplarını önleyemeyen Chelsea'de yeni transferler sorgulanıyor...

Dün gece Aston Villa karşısında maçın bitmesine 20 dakika kala skor 1-1'di ve menajeri Frank Lampard yedek kulübesine dönüp baktı.

Orada yaz aylarında toplam 130 milyon avroyu aşkın bedelle transfer edilmiş iki Alman milli oyuncuyu gördü.

Genç teknik adam, 'dan Premier Lig'e geçişe bir türlü uyum sağlayamayan Kai Havertz ve Timo Werner'i skoru değiştirme umuduyla sahaya sürdü.

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Ancak bir kez daha bu ikili silik bir performans sergiledi. Werner, 83'te topu üstten auta gönderdi. Havertz'in en dikkat çekici hareketi ise kendi yarı sahasında John McGinn'e topu kaptırması oldu. Neyse ki N'Golo Kante zamanında müdahale etti ve hatayı kapattı.

İkilinin beklentilerin altında kalması Lampard'ın ve Chelsea taraftarlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor.

Milli takımda ve kulübünde 11 maçtır gol atamayan Werner'e, vatandaşı Havertz 14 maçta yalnızca bir golle eşlik ediyor.

Lampard büyük para harcayarak transfer ettiği oyuncularını eleştirilere karşı savunmayı alışkanlık haline getirdi. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü karşısında alınan yenilgiden sonra Werner'e karşı olan tavrı biraz değişti. Maviler'in teknik direktörü, genç forveti devre arasında oyundan almasını "Toplu ve topsuz oyunda yeteri kadar iyi olmadığı" gerekçesiyle açıkladı.

İki gün sonra Stamford Bridge'de Werner kendini yedek kulübesinde Havertz'in yanında buldu. Şimdi Lampard'ın aklında bu ikilinin özgüvenini yeniden kazandırmak ve kendi üzerinde artan baskıyı azaltmak var. Zira son beş lig maçının yalnızca birini kazanabildiler.

Werner ve Havertz'in formsuzluğu kadrodaki diğer isimlere alan açmış görünüyor. Hücum hattında farklı opsiyonlara yönelen Lampard, Aston Villa karşısında Callum Hudson-Odoi'ye şans verdi.

Genç oyuncu hakkında Lampard, "Bugünkü performansından memnunum. İlk yarıda attığı isabetli paslarla katkı sağladı. İyi ortalar yaptı ve arkadaşlarına alan açan koşuları vardı" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Tabii ki ondan beklentimiz skora katkı sağlaması. Arsenal maçında Tammy Abraham'a açtığı ortalar gibi katkılar bekliyoruz. Premier Lig'de son yıllarda üst seviye kanat oyuncuları skora katkı sağlamalarıyla biliniyorlar. Callum da kendisini bir üst seviyeye çıkaracak yeteneklere sahip."

Arsenal karşısında yedekten gelip etkileyici bir görüntü çizen Hudson-Odoi, ilk 11'de sahaya çıktığı dünkü maçta da doğru işler yaptı. Christian Pulisic ve Olivier Giroud ile uyumlu bir görüntü çizen genç oyuncu, Chelsea'nin en dengeli ve organize atağı sonucunda golün gelmesine katkı sağladı.

Giroud, ceza sahasında ne kadar önemli bir tehdit olduğunu dün akşam attığı kafa golüyle gösterdi. Öte yandan Pulisic, topu ayağına aldığında doğrudan kaleye giden yapısıyla savunmanın arkasına sarkmayı ve tehlike yaratmayı başardı.

İlginçtir ki Werner, Giroud'nun yerine oyuna girdiğinde santrfora geçti. Eski takımı 'deki sol kanattan içeri kat eden bir kanat oyuncusu rolünü burada pek bulamayacak gibi görünüyor.

Bu da Lampard'ın Hudson-Odoi, Pulisic ve Hakim Ziyech gibi oyuncuları kanatta değerlendireceğinin bir işareti. Werner'e kalan ise Giroud ve Tammy Abraham'la santrfor mevkii için forma savaşına girmek.

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Havertz içinse formayı almanın yolu Mason Mount'un performansının üstüne çıkmaktan geçiyor. Ancak altyapıdan çıkan Mount'un dört maçtır 90 dakika sahada kalması Lampard'ın gözünde onun daha değerli olduğunun bir göstergesi.

Lampard'ın ilk 11'ini oyuncularının form durumuna göre belirleyeceğini vurgulaması, önümüzdeki haftalarda da Werner ve Havertz'in kulübede yan yana oturmaya devam edeceğinin bir işareti.

Ancak şimdi ortada ciddi soru işaretleri var. Sezonu Şampiyonlar Ligi potasının dışında bitirmeyi göze alabilecekler mi? Lampard, büyük paralara transfer ettirdiği isimlerin beklentilerin altında olmasını kaldırabilecek mi? Yani Chelsea 130 milyon avroyu çöpe mi atmış olacak? İlerleyen günlerde bu konu genç teknik adamın kafasını kurcalamaya devam edecek.