Goal, IMC bünyesine katıldı

Dünyanın en büyük futbol web sitesi Goal, Integrated Media Company (IMC) bünyesine katıldı.

Integrated Media Company (IMC), DAZN Group ile yaptığı anlaşmayla dünyanın en büyük futbol web sitesi Goal'ün çoğunluk hissesini satın aldı.

Bu anlaşmayla birlikte spor alanındaki içerik kapsamını güçlendirecek olan Goal ayrıca büyüyen pazarda kullanıcı deneyimini, reklamveren tekliflerini ve oyunun genel popülaritesini artıran dijital fırsatlar yaratacak.

Haberin devamı aşağıda

IMC Genel Müdürü Ori Winitzer yaptığı açıklamada, "Dünyada 4 milyar futbolsever var. Onların tutkuları medya onlara hizmet etmese de sınırları aşabilecek düzeyde. Goal, güçlü gazetecilik geleneği ve sporla eşanlamlı hale gelen markasıyla futbolseverler için global bir platform haline geldi. Yeni içerik anlayışı, ürünler ve deneyimler yoluyla bu platformun erişimini ve katılımını genişletmek için önümüzde önemli bir fırsat görüyoruz. Futbol dünyasının tüm bileşenlerine hizmet için DAZN ile yaptığımız ortaklıktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Daha fazla takım

Azınlık hisselerinin sahibi olan DAZN yeni yapılanmada da yönetim koltuğunda olacak.

DAZN Group CEO'su James Rushton satışla ilgili yaptığı yorumda, "Bir sonraki büyüme dönemimize girerken IMC ile yaptığımız ortaklıktan büyük mutluluk duyuyoruz. Goal'ün ile yaptığı özel röportajda da görüldüğü gibi futbol portallarımız dünyanın en iyi dijital futbol hedeflerini içeriyor. IMC'nin yatırımı, DAZN'un enerjisi ve kaynaklarıyla birlikte bunu yeni boyutlara taşıyacak ve platformumuzudaha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2020 yılının Ağustos ayında dünya genelinde 150 milyon tekil ziyaretçiye ulaşan Goal, 19 dilde haber, canlı skorlar, video ve editoryal içerikler sunuyor.