Glenn Hoddle: "Chelsea, Eden Hazard'ın yerini dolduramaz"

Eski Chelsea oyuncusu ve İngiltere teknik direktörü Glenn Hoddle, Londra ekibinin Belçikalı yıldızın yerini doldurmakta zorlanacağını düşünüyor.

'nin yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın yaz aylarında transfer olup olmayacağı Premier Lig gündeminin üst sıralarından düşmüyor.

Londra ekibini sırtlayan Belçikalı'nın performansı göz doldursa da herkesin dikkatini çevirdiği şey Hazard'ın vereceği karar.

'in transfer etmek için son derece hevesli olduğu yıldız oyuncu hakkında eski Chelsea oyuncusu ve İngiltere menajeri Glenn Hoddle da açıklamalarda bulundu.

BT Sport'a konuşan Hoddle, Hazard'ın yerinin dolamayacağına dikkat çekerek "Messi futbolu bıraksa yerini nasıl doldurur? Hazard aynı klasmanda değil belki ama Chelsea yerini nasıl dolduracak? Bu mümkün değil" dedi.

Belçikalı yıldızın takımının en önemli oyuncusu olduğunu ifade eden Hoddle, "Chelsea'de Hazard'ın yaptıklarını her hafta yapabilen başka bir isim yok. O'nu seneye beyaz formayla düşünüyorum ve futboldan keyif aldığını görebiliyorum" cümlelerini kullandı.

Chelsea'nin oyun tarzının Hazard'ı Londra'da tutan şey olduğuna dikkat çeken eski teknik direktör, "Paslarla topu dolaştırmaya dayalı bir oyun oynanmasaydı çoktan ayrılmıştı. Bu onu ikilemde bırak şey" ifadesini kullandı.

Yıldız oyuncunun Real Madrid forması giymeyi hak ettiğine değinen Hoddle, "Kesinlikle dünyanın en iyi takımlarında oynamayı hak ediyor. Gideceğini düşünüyorum ama yanlış bir zamanda gidiyor çünkü Real Madrid'in kadro yapılanması adına yapacağı çok iş var" diyerek cümlelerini tamamladı.

Hazard, bu sezon mavi formayla çıktığı 43 maçta 19 gol ve 9 asist kaydetti.