Bir dönem attığı gollerle La Liga'ya damgasını vuran İtalyan golcü, Dünya Kupası finalinin ardından sahaya giren Nusret'i eleştirdi.

Kariyeri boyunca Manchester United, Fiorentina ve Villarreal gibi önemli takımının formasını giyen İtalyan golcü Giuseppe Rossi Dünya Kupası finalinin ardından Lionel Messi ile fotoğraf çekmek isteyen ve Dünya Kupası'na dokunan Türk lokantacı Nusret Gökçe'yi eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından Lusail Stadı'nda dikkatleri üzerine çeken Nusret'in iki dakikalık şöhret için, tüm turnuva boyunca kupa yolunda emek veren futbolcuların önüne geçmeye çalıştığını aktaran Rossi sert bir eleştiride bulundu.

Tavırlarıyla Lionel Messi'yi de sinirlendiren Nusret'iin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten Rossi, "Nusret kıçımı öpebilir. Kupaya dokunarak tüm ilgiyi üzerine çekmek istedi. Kim olduğunu sanıyor? 2 dakikalık şöhretin bitti" dedi.

Geçen sezon Serie B'de SPAL takımının formasını giyen oyuncu sezonun sona ermesi ile birlikte serbest bırakılmıştı. Kariyeri boyunca çok sayıda önemli takımda oynayan Rossi en iyi dönemini ise Villarreal formasıyla La Liga'da yaşamıştı.