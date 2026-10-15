"Olayları akışına bırakıyorum. Ocak ayında gitmem gerekirse giderim. Kalmam gerekirse kalırım. Tanrı'nın kalbime koyduğu şeyi yapacağım." Endrick, önümüzdeki kış transfer döneminde Madrid'den ayrılma ihtimalini çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından Movistar+'a yaptığı açıklamada dışlamadı.

Az süre aldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncu, ocak ayında Olympique Lyon'a kiralık gitmişti. Fransız ekibinde 2026'nın ilk yarısında etkileyici bir performans sergiledi; Lyon formasıyla çıktığı 21 maçta sekiz gol ve sekiz asist yaparak büyük özgüven kazandı. Endrick, bu özgüvenle Real Madrid'de kesin olarak kendini kanıtlamayı hedefliyordu ancak bu hedef henüz yakın görünmüyor.

Sezon başında kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncu, Roma'da bu sezonki ikinci maçına çıktı. Daha önce teknik direktör Jose Mourinho tarafından neredeyse her zaman tamamen göz ardı edilmiş, yalnızca eylül ortasında Elche karşısında alınan 3-2'lik galibiyette dört dakika oynayabilmişti.

Endrick ocak ayında Real Madrid'den ayrılacak mı? AC Milan'la ilgili iddialar

Bu nedenle son dönemde yeni bir transferle ilgili iddiaların güç kazanması şaşırtıcı olmadı. Son haberlere göre AC Milan'ın, Endrick'i ocak ayında kadrosuna katma ihtimali açısından şu anda en avantajlı kulüp olduğu ve forvetin tercih ettiği adres olduğu belirtiliyor. Aston Villa ve Roma'nın da oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor.

Getty Images

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Olimpico'da oyuna sonradan girerek sergilediği güçlü performansın Endrick'in Mourinho yönetimindeki durumunu değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz belli değil. Brezilyalı millî futbolcu, Real Madrid'in 1-3 geride olduğu maçta yaklaşık bir saatlik oyun geride kalmışken formsuz Vinicius Junior'ın yerine sahaya girdi. Önce 83. dakikada Carlos Espi'nin farkı bire indiren golünün asistini yaptı. Çok geçmeden kendisi de kafayla beraberlik golünü attı; maçın bitimine kısa süre kala Antonio Rüdiger, Madrid ekibine deplasman galibiyetini getirdi.

"Teknik direktör beni çağırdığında gerçekten şaşırdım çünkü alışılmadık derecede erkendi." Maçın ardından bunları söyleyen Endrick, bu kadar uzun süre oynayacağını beklemediğini belirtti. "Uzun zamandır oynamamıştım ve çok motiveydim. Bunu sahada gösterdim ve iyi oynadım."

Real Madrid, Endrick'le kalıcı olarak da yollarını ayırabilir mi?

Endrick'in Madrid'deki sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Milan'ın oyuncuya ilgi duyduğu iddialarıyla ilgili haberlerde, yeniden yalnızca kiralanmasının yanı sıra satın alma opsiyonlu bir kiralık transferin de mümkün olduğu yakın zamanda belirtilmişti. İkinci durumda ise Real Madrid, kendisine geri satın alma opsiyonu tanınmasını isteyecek.

İspanyol ekibi, o dönem 18 yaşında olan Endrick'i 2024'te Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Palmeiras'a 47,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Avrupa'ya getirmişti. Golcü oyuncu, o tarihten bu yana ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. Endrick, Real Madrid formasıyla şu ana kadar çıktığı 42 maçta sekiz gol attı.