Giroud: Chelsea'den gitmek için her şeyi yaptım

Ara transfer döneminde Inter'e gitmeye çalıştığını söyleyen Olivier Giroud, Chelsea'nin gitmesine izin vermediğini ifade etti.

'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için her yolu denediğini açıkladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 12 maçta görev alabilen Giroud, Telefoot'a verdiği röportajında şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Dürüst olmak gerekirse ben bile kendimi farklı yerde hayal etmiştim. 6 ay çok karmaşık geçti. Bu yüzden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için her şeyi yaptım."

Daha fazla takım

"En nihayetinde Chelsea gitmeme izin vermedi. Gitmem için yerimi dolduracak birinin olması gerekiyordu. Benim için en ilgi çekici kulüp 'di. Görüşmeler bitmek bilmedi. Sonunda ve bile devredeydi. Artık sorun nereye gideceğim değil; gidebilecek olup olmamamdı. Yapacak bir şey yoktu, sıkışıp kalmıştım."

"Forma için mücadele etmeyi bırakmamam veya soyunma odasında mızmızlanmamam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden sonuna kadar profesyonelliğimi korudum. Ya üzülmeye devam edecektim ya da savaşacaktım, ben de savaştım. Bana daha fazla şans vereceğini söyleyen hocam da sözünü tuttu, ben de şansımı değerlendirdim."