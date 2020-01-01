Gianluigi Donnarumma: Ibrahimovic tam bir canavar

Milan'ın 21 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic'in takıma kazanma kültürünü getirdiğini söyledi.

'ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Donnarumma, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, İsveçli futbolcunun herkese ilham verdiğinden bahsederken, onu 'canavar' olarak nitelendirdi:

"O tam bir canavar. Bize çok şey katıyor ve adını yaptığı her şeyde duyuruyor. Her anı dolu dolu yaşıyor ve şimdiden takıma kazanma kültürünü getirdi. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Antrenmanda bile kaybetmek istemiyor."

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21 yaşındaki kaleci, Milan'daki geleceğiyle ilgili olarak ise, "Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmak ve Milan'da kazanabildiğim kadar kupa kazanmak istiyorum. Ayrıca herkesin hayali olan Dünya Kupası'nında da zafere ulaşmak istiyorum. Benim için zirve burası" ifadelerini kullandı.