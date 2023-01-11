Efsane eldiven, gösterdiği üstün performansla yıllara meydan okuyor.

NE OLDU? Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Buffon, kariyerine başladığı kulüp olan Parma'da son dönemini yaşıyor.

Tecrübeli eldiven, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kaldı ve Inter'e karşı oynadıkları maçta yeniden kalesindeki yerini aldı.

Buffon, Bosnalı golcü Edin Dzeko'yu engellemek için müthiş bir kurtarış yaptı ve bu süreçte maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Ancak Parma, uzatma periyodunda Francesco Acerbi'nin golüne engel olamadı ve mücadeleden mağlubiyetle ayrıldılar.

Her şeye rağmen 44 yaşındaki Buffon'un performansı, tüm futbolseverlerden alkış aldı.

BÜYÜK RESİM: Buffon, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon neredeyse hiç oynamadı.

Ancak bu sakatlıktan kurtulması ve deneyimi, Parma'yı Inter'e karşı deplasmanda galibiyete taşıyabilirdi.

Hocası da bunu bildiği için sakatlıktan yeni kurtulmasına rağmen onu sahaya sürdü.

22 Aralık 1996 yılında Parma formasıyla San Siro'da AC Milan'a karşı forma giydikten tam 27 yıl sonra yeniden aynı formayla sahaya adım atarak Inter karşısındaki yerini aldı.

Buffon, tüm dünyaya bir efsane olduğunu kanıtladı ve 44 yaşında olmasına rağmen bunu sürdürmeye devam ediyor.

PARMA İÇİN SIRADA NE VAR? Serie B'de altıncı sırada yer alan Parma, Cumartesi günü Bari'ye karşı lig mücadelesine döndüğünde Buffon, yeniden kalede olmayı umacak.