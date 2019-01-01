Gianluigi Buffon resmen Juventus'a döndü!

41 yaşındaki İtalyan file bekçisi, eski kulübü Juventus ile anlaşma sağladı.

İtalya Ligi ekiplerinden , son olarak Fransız devi forması giyen ve sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Gianluigi Buffon ile anlaşmaya vardı.

İtalyan eldiven, 2001-02 ile 2017-18 sezonları boyunca Juventus forması giymiş ve toplam 656 resmi maça çıkmıştı.

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Buffon, geçen sezon, efsane olduğu İtalya Serie A ekibi Juventus'tan ayrılıp Fransız takımı PSG'ye transfer olmuştu.

41 yaşındaki İtalyan kaleci geçen sezon PSG ile çıktığı 25 maçta 25 gol yedi.