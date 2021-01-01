Gianluigi Buffon, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

Juventus ve İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Serie A'da dokuz yıl üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra zirveyi Inter'e kaptıran Juventus'ta yaprak dökümü başlıyor.

Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun geleceği tartışılırken, Gianluigi Buffon ise takımdan ayrılacağını duyurdu.

Gianluigi Buffon neler söyledi?

beIN Sports'a konuşan İtalyan file bekçisi kesin olarak ayrılacağını belirtti.

"Juventus ile aramda olan güzel ve uzun birlikteliğimiz artık kesin olarak sona erecek.

"Ya futbola veda edeceğim, ya da beni heyecanlandıracak bir fırsatla karşılaşırsam kariyerime devam edeceğim.

"Juventus'a her şeyimi verdim ve verdiğimden fazlasını aldım. Bu birlikteliğin sonuna geldik."

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını Gianluigi Buffon'un Juventus'tan ayrılacağını ve önünde beş seçenek olduğunu yazmıştı. Haberde bu seçenekler arasında Galatasaray'a da yer verilmişti.

Buffon'un kariyerinden satırbaşları

2011'de Juventus'un Parma'dan transfer ettiği tecrübeli kaleci, 17 yıl boyunca siyah - beyazlıların kalesini korudu.

2018'de Fransız ekibi PSG'nin yolunu tutan Buffon ardından İtalyan ekibine geri döndü.

Buffon bu sezon Juventus formasıyla 12 karşılaşmada sahaya çıktı.