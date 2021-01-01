Gianluigi Buffon: Onu izlediğimde 'Tanrı gerçekten var' dedim

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden, Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı

Juventus'un 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon, The Guardian'dan Nicky Bandini'ye konuştu.

2017 yılında futbolu bırakma noktasına doğru gelirken, bir yıl kadar sonra Fransız kulübü PSG'ye transfer olan efsane isim, kendisiyle ve futbol yaşantısıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Buffon ne dedi?

Koronavirüs salgınını Avrupa'da en ağır yaşayan ülke olan İtalya'da ilk zamanlarda kendine ayıracak zaman bulduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, karantinanın ilk ayı gerçekten çok iyiydi. İlk zamanlarda kendime ayıracak bolca vakit buldum. Bu hayatımda daha önce yaşamadığım bir şeydi.

Sürekli olarak ailemle birlikteydim. Kendimi, kitaplara, hobilerime ve düşüncelere adadım. Zaman geçtikçe durum biraz ağırlaştı. Diğer insanların hayatları hakkında daha fazla düşündüm"

"Onu izlediğimde 'Tanrı gerçekten var' dedim"

İtalya futbol tarihine adını yazdırmayı başaran Buffon, eski takım arkadaşı ve şimdilerde teknik direktörü olan Andrea Pirlo ile arkadaşlığını anlattı.

"Pirlo ile dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Ben, Gattuso ve Pirlo 1993 yılından beri arkadaşız. Dünya Kupası'nı birlikte kazanmak, arkadaşlığımızı inanılmaz bir seviyeye çıkardı. O kupayı kazanmak bizde bir bağ yarattı.

Juventus'a transfer olduğunda Pirlo'yu antrenmanda izledikten sonra kendi kendime 'Tanrı gerçekten var' diye düşündüm"

Buffon'un Pirlo'ya olan saygısı

Buffon, Teknik Direktör Pirlo'nun kendisi için başkalarının yanında her zaman 'Bay Pirlo' olacağını söyledi.

"Pirlo benim için başkalarının yanında her zaman 'Bay Pirlo' olacaktır. Bu saygı, rol ve zeka olayı... Burada ikimizin de farklı bir rolü var. Birlikte dışarı çıktığımızda ise ben Gigi, o da Andrea oluruz"

“Bu kadar oynayacağımı düşünmedim”

Bu sezon Juventus'ta 10 maça çıkan ve pek fazla forma şansı bulamayan Gianluigi Buffon sözlerini şöyle tamamladı: “Doğrusu… Bu kadar uzun süre oynayacağmı hiç düşünmemiştim. Ama bence bunlar güzel hikayeler.”

Buffon'un kariyerinden satırbaşları

28 Ocak 1978 tarihinde dünyaya gelen Gianluigi Buffon, 2001 yılında Juventus'a transfer oldu. 2018 yılına kadar İtalyan devinin formasını giyen tecrübeli kaleci ardından PSG'ye transfer oldu. Burada bir sezon kalan Buffon 2019'da eski takımına geri döndü.

Buffon, Juventus formasıyla 10 Serie A şampiyonluğu, bir Serie B şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası kazandı. 176 kez İtalya A Milli Takım formasnı sırtına geçiren efsane ismin bir de Dünya Kupası zaferi bulunuyor.