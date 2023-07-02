Son dönemde yaptıkları transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan ekipleri, 45 yaşındaki efsane kaleciyi transfer edebilmek için dev bir ücret önerdi.

Geride bıraktığımız sezonu Parma formasıyla Serie B’de geçiren efsane kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşına gelmesine rağmen kariyerinin en büyük kontratlarından birine imza atabilir. İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Buffon, Suudi Arabistan’dan yaklaşık 30 milyon euroluk dev bir teklif aldı.

Giovinco'nun ardından bir ilk olacak

Parma ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Buffon’un önünde Parma’da devam etmek, futbolu bırakmak ya da Suudi Arabistan’dan gelen teklifi kabul etmek gibi seçenekler bulunurken, efsane isim teklifi kabul etmesi halinde Juventus’tan eski takım arkadaşı olan Sebastian Giovinco’nun ardından Suudi Arabistan’da top koşturan ikinci İtalyan futbolcu olarak tarihe geçecek.

İlerleyen yaşına rağmen oldukça dikkat çekici bir teklif alan Buffon’un Suudi yöneticilerden düşünmek için süre istediği belirtilirken, başarılı kalecinin geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Birçok futbol otoritesi tarafından futbol tarihinin en iyi kalecisi olarak nitelendirilen Buffon, bir sezon PSG formasıyla Fransa’da da forma giymişti.