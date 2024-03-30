PSG’nin İtalyan kalecisi bir kaleci için en önemli şeyin hatalara takılmamak olduğunu söyledi.

PSG’nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İtalya Milli Takımı’nda teknik direktör Luciano Spalletti’nin teknik ekibine katılan efsane kaleci Gianluigi Buffon ile arasındaki dostluğa değindi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a konuşan Donnarumma, Buffon’un gerçek bir dost olduğunu ve kariyeri boyunca ondan çok şey öğrendiğini söyledi. Buffon’un gelişimindeki rolüne dikkat çeken Donnarumma, efsane kalecinin mental gücüne de değindi.

Buffon’un herhangi bir kıskançlık hissi taşımadığının altını çizen Donnarumma, “Buffon İtalya Milli Takımı’nda onun yedeği olduğum dönemde bile bana tavsiyelerde bulundu. Milan’ın altyapısında oynadığım dönemde Buffon’un arkasındaki kalede top toplayıcılık yapardım ve onu takip ederdim. Onu her zaman bir rol model olarak gördüm. Kalecilik tekniğine ve sakinliğine hayrandım. Bir kaleci için önemli olan şey duygulara kapılmamaktır. Öğrendiğim şeylerden biri başarılardan ziyade hatalara nasıl tepki vereceğim oldu” dedi.

"Hataları düşünürseniz ölürsünüz"

Kendine odaklanmayı ve hatalara takılmamayı Buffon’dan öğrendiğini belirten Donnarumma, “Ona her zaman teşekkür ediyorum çünkü kendime odaklanmama ve dış etkenleri düşünmememe yardımcı oluyor. Yardım istemek zayıflık değildir, tam tersine sizi daha güçlü kılar. Kaleci rolü en zor ama aynı zamanda en güzel rollerden biri. Güçlü yönlerimden biri bazı hatalara rağmen odaklanmayı sürdürmek. Eğer onları düşünürseniz, ölürsünüz. İnsanların konuşmaya hakkı var ama fikirler bir kalecinin değerini belirleyemez. Ben sakinim, özellikle de hatalardan ders çıkarabildiğim için” ifadelerini kullandı.