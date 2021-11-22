ÖZEL | Gheorghe Popescu, 15 yaşında Romanya tarihine geçen Enes Sali hakkında ne düşünüyor?

Galatasaray efsanesi ve Farul Constanta Başkanı Gheorghe Popescu, birçok kulübün transfer hedefinde olduğu konuşulan Enes Sali'nin henüz çok genç olduğuna dikkat çekiyor.

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Romanya adına tarihe geçen Türk asıllı Rumen futbolcu son dönemde oldukça popüler.

Genç oyuncu, 15 yıl, 8 ay ve 22 günlükken Lichteinstein'a karşı görev alarak Romanya Milli Takım formasını giyen en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

Ayrıca Romanya Ligi'nde Academica Clience karşısında gol bulan Sali, lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olmuştu.

Enes Sali, Gheorghe Hagi'nin tenik direktörlüğünü Gheorghe Popescu'nun ise başkanlığını üstlendiği Farul Constanta ekibinin formasını giyiyor.

Real Madrid ve Barcelona'nın gözlemlediği konuşulan 2006 doğumlu oyuncuyu, Popescu'ya sorduk.

Gheorghe Popescu ne söyledi?

Yetenekli ofansif orta saha oyuncusu spot ışıklarını bir anda üzerinde buldu. Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu onun için, "Sali’nin iki-üç yıl içinde ne kadar büyük bir futbolcu olacağını görebilirsiniz." demişti.

Gheorghe Popescu ise kendisini hala kanıtlaması gerektiğini düşündüğü Enes Sali'nin henüz genç olduğuna dikkat çekerek baskı yapmanın iyi olmadığını söylüyor:

"Unutmayalım ki henüz 16 yaşında bir çocuk ve kulübün kendisine olan güvenini kanıtlaması gerekecek."

"Ben başkan ve Hagi de teknik direktör olarak Farul Constanta'da genç oyunculara çok iyi bakıyoruz.

Şu an için Enes Sali'ye baskı yapmak iyi değil."

Hagi, Enes Sali hakkında ne söylemişti?

Enes Sali geçtiğimiz eylül ayında attığı gol ile lig tarihine geçmesinin ardından öğretmeni Hagi hakkında, “Onu gördüğümde bir aslan gibi hissediyorum.” sözleriyle bahsetmişti.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj — Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

Hagi de genç potansiyel hakkında övgü dolu sözler söyleyerek milli takım vaktinin geldiğine işaret etmişti: "Onu millî takıma çağırmak için erken değil, şimdiden beni geride bıraktı. Ben 18 yaşımdayken davet almıştım, Enes ise henüz 16 bile değil. O, güvenilmeyi hak eden büyük bir çocuk."

Hagi'nin bu sözlerinin ardından Enes Sali milli kadro için davet aldı ve Romanya Milli Takım formasını giyen en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.