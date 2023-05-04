Bu sezon golleriyle Getafe'yi sırtlayan Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geride bırakarak La Liga'da rekor kırdı.

La Liga ekiplerinden Getafe'de oynayan Enes Ünal, 33. hafta mücadelesinde Celta Vigo'ya karşı forma giyerek bir rekora imza attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp bir de penaltıdan gol atan A Millî Takım oyuncusu, La Liga'da 196. maçına çıktı. Ünal, bu ligde 195 kez forma giyen Nihat Kahveci'yi geride bırakarak La Liga'da en fazla forma giyen Türk futbolcu unvanını aldı.

Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan ise La Liga'da 163 maçta forma giydi.

Enes Ünal'ın 2022/23 sezonu performansı

Oldukça formda bir dönemden geçen 25 yaşındaki santrfor, bu sezon Getafe ile ligde 33 maça çıktı. Ünal, söz konusu 33 mücadelede rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı.

Türk forvet, Barcelonalı Robert Lewandowski (19 gol) ve Karim Benzema'nın (17 gol) ardından La Liga'da gol krallığında Espanyol oyuncusu Jose Luis Mato ile birlikte üçüncü sırada bulunuyor.

Enes Ünal'ı ne bekliyor?

Ligde 34 puanla küme düşme hattında bulunan Getafe, önümüzdeki hafta Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Celta Vigo maçında 90+2'de sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Enes Ünal, Santiago Bernabeu'da forma giyemeyecek.