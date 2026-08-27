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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Gergin anlar": Enrique ile Dembele'nin ilişkisinde beklenmedik gelişme

Lille - Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
1. Lig
O. Dembele
Luis Enrique
Fransa
İspanya

Lille maçının kadrosundan çıkarıldı

Bir basın raporu, Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique ile takımın Fransız oyuncusu Ousmane Dembele arasındaki ilişkide beklenmedik bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

Ousmane Dembele, Luis Enrique'ye çok şey borçlu olduğu gerçeğini hiçbir zaman saklamadı; zira kariyerini tamamen değiştiren ve onu 2025 Ballon d'Or'u kazanmaya götüren teknik direktör oydu.

Bununla birlikte, bu ilişki gerginlik anlarından da uzak kalmadı; nitekim son olarak Roazhon Park stadının soyunma odasında yaşandığı gibi.

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Kötü zemin durumu nedeniyle Parc des Princes stadında oynanması mümkün olmayan, Rennes'e karşı Fransa Ligi'ndeki ilk maçında 2-0 geriye düştükten sonra Luis Enrique, ikinci yarıda Dembele'yi oyundan çıkararak herkesi şaşırttı ve yerine, ilk çıkışında iki gol atarak beraberliği getiren Ferran Torres'i oyuna aldı.

Luis Enrique maçın ardından şunları söyledi: "Futbol budur işte. Paris Saint-Germain hiçbir şey kazanmadı, kesinlikle hiçbir şey. Kazandığın şeylerle meşgul olursan, hiçbir şey kazanamazsın. Benim için en önemli şey, kendinden memnun olmaya yer olmamasıdır: her gün, her antrenmanda, her maçta kendini kanıtlaman gerekir. Aksi takdirde, kendinden memnun hissetmek çok kolaydır."

Şöyle devam etti: "Hayır. Bizim hedefimiz her zaman kazanmaktır ve bunu başarmak için konfor alanından çıkman gerekir. Bu açık mı?"

"L'Equipe" gazetesi, Luis Enrique ile Dembele arasında soyunma odasında gergin anların yaşandığını ortaya çıkardı.

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 Maçın sonunda, Fransız oyuncu, Paris Saint-Germain'den otobüse binen son oyuncuydu ve "L'Equipe"e göre bu, Ousmane'nin teknik direktörünü bekleyerek kalmasından kaynaklanıyor.

 Dembele yeterince dinlenemedi ve Luis Enrique ile iznini uzatma konusunda anlaştı; önümüzdeki pazartesi gününe kadar takıma katılmayacak. Bu da onun Lille maçında hazır olmayacağı anlamına geliyor.

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