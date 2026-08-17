Barcelona, Rodri ve Joao Cancelo transferlerini bitirme aşamasına gelmesinin ardından yaz transfer sezonunda kritik bir haftaya girdi. Kulüp bir yandan da, hücum hattını güçlendirmek için bir numaralı hedefi olmayı sürdüren Arjantinli forvet Julian Alvarez'in vereceği nihai kararı bekliyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona yönetiminin, önerilen alternatiflere yönelmeden önce Alvarez'e Atletico Madrid ile durumunu netleştirmesi için son bir şans tanımaya karar verdiğini aktardı ve önümüzdeki günlerin oyuncunun geleceğinde belirleyici olacağını vurguladı.

Gazeteye göre Barcelona, Alvarez ile Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin arasında yapılacak bir görüşmeyi bekliyor. Bu görüşmenin amacı, kulüp yönetimini oyuncunun "Blaugrana"ya transferi konusunda müzakerelere onay vermeye ikna etmek.

Rapora göre Marin, daha önce Alvarez'e, yeni bir deneyim yaşama arzusunu belirtmesi halinde mevcut transfer döneminde ayrılmasına izin vereceğine dair söz vermişti; oyuncu da beklenen bu görüşmede söz konusu vaadi hayata geçirmeye çalışıyor.

"Marca", Barcelona'nın oyuncuyu uzun süre beklemeyeceğini, forvet dosyasını ister Alvarez transferini tamamlayarak ister bu ihtimali tamamen kapatıp alternatif plana geçerek bu hafta içinde çözmeye çalıştığını belirtti.

Müzakerelerin tıkanması halinde Katalan kulübünün hücumu güçlendirmek için birçok seçeneği bulunuyor. Bunların başında Lautaro Martinez, Mikel Oyarzabal, Luis Suarez ve Viktor Gyökeres geliyor. Yeni bir santrforla anlaşma sağlanmaması durumunda ise sahte forvet çözümüne başvurma seçeneği de masada duruyor.

Teknik direktör Hansi Flick, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi bazı oyuncularının bu mevkiyi doldurabileceğine güveniyor. Bunun yanı sıra, yeni sezon hazırlık döneminde dikkat çeken bazı genç yeteneklerin gelişimi de takip ediliyor; bunların başında Mısırlı Hamza Abdulkerim geliyor.

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