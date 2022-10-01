Pique, Shakira ile yaşadığı sansasyonel ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisiyle Paris'te görüntülendi.

Barcelona'da eski takım arkadaşı Xavi'nin göreve gelmesinin ardından stoper rotasyonunda geriye düşen ve son olarak uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Shakira'dan ayrılan Gerard Pique, Paris'te yeni sevgilisiyle görüntülendi. 23 yaşındaki yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti ile birlikte olan Pique, yeni sevgilisiyle elektrikli scootera bindi.

Pique scooter macerası sırasında beyaz sade bir tişört giyerken, Clara ise sportif bir aktiviteye pek de uygun olmayacak bir şekilde bir çift beyaz topuklu giydi. Çift sürüş sırasında gülüp, şakalaşırken oldukça keyifli anlar yaşadı.

Ağustos ayında İspanya'nın Katalonya kentindeki Costa Brava'da bir düğüne katılan çift o düğünden bu yana kameralardan gizlenmiyordu.

Öte yandan Pique yeni sevgilisiyle oldukça mutlu bir dönem geçirirken, dünyanın en önde gelen pop şarkıcılarından biri olan Shakira ise yeni şarkısında İspanyol yıldıza gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Yeni şarkısı Te Felicito'da, "Seni tamamlamak için parçalara ayrıldım, uyarıldım ama inanmadım, senin yalan olduğunu anladım" şeklindeki sözlere yer veren Shakira'nın bu süreç nedeniyle son derece yıprandığı öne sürüülüyor.