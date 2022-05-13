Williot Swedberg: Barcelona'nın ilgilendiği İsveçli genç yetenek

23 Şubat 2022'de Williot Swedberg'in Lokomotiv Moskova'ya katılması için her şey hazırdı.

Rus kulübünün Hammarby'ye genç forvetleri için 4 milyon Euro'nun biraz üzerinde ödeme yapması için sadece küçük detayların çözülmesi gerekiyordu.

Ardından, 24 Şubat sabahı erken saatlerde, Vladimir Putin Rus ordusuna Ukrayna'yı işgal etmesi talimatını vererek Avrupa topraklarında savaşı ateşledi.

Hammarby sportif direktörü Jesper Jansson, "Hem ahlaki hem de güvenlik açısından imkansız hale geldi. Ayrıca oyuncuyu satmamıza da gerek yoktu” dedi.

Transfer iptal olduktan sonra Swedberg, "Lokomotiv iyi bir proje gibi geldi ama sonra işler eskisi gibi oldu" dedi. "Böyle olacağını hayal edemezdim.

"Herkes bir noktada yurtdışında oynamak ister ama ne zaman olduğu önemli değil. Artık kulübüm için oynamak eğlenceli olacak."

Williot Swedberg showar loss pic.twitter.com/foWbG94i3U — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) April 9, 2022

Başarısız transferin karanlığından kurtulan Swedberg, 18 yaşında Allsvenskan sezonunun ilk haftalarında en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

Hücumcu orta saha oyuncusu, sezonun başlamasıyla yedi maçta beş gol attı.

Aslında ilk başlarda yedekten gelerek oyuna giriyordu. Sonraları düzenli bir 11 oyuncusu olmaya başladı.

Sundsvall karşısında attığı iki gol özellikle göze çarpıyordu, çünkü sol kanattaki pozisyonundan içeri süzülürken Zinedine Zidane'ın gurur duyacağı hareketler yaptı.

25 metreden yaptığı harika vuruş, adeta bir pastanın üzerine çilek oldu. Üstelik bunu daha zayıf olduğu düşünülen sol ayağıyla yaptı.

İki hafta sonra Sirius'a karşı yine iki gol attı. Bu sefer, her iki vuruş da yakın mesafeden geldi ve genç yıldızın doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğini gösterdi.

Ve bu sezon şimdiye kadar gösterdiği performanslar manşetleri kapsa da, 2021'de A takıma ilk adımlarını attığını görenler Swedberg'in gelişimine fazla şaşırmış değil.

Swedberg'in babası Hans Eskilsson'ın tribünlerde sevinç gözyaşları dökmesine yol açan Degefors'a attığı gol, ilk maçının sadece ikinci dakikasında gelmişti.

Eskilsson, "Williot gol attığında dünya durdu" dedi. "Oyunculuğumdan daha güçlü olan hislerimi tarif edecek kelime dağarcığına sahip değilim. Bu sadece tam bir coşkuydu."

Eskilsson, hem savunmacı hem de forvet olarak kulüpte üç farklı dönemde bir Hammarby efsanesi oldu.

Bununla birlikte, Swedberg'in top kontrolünü annesinden devralmış olması mümkün.

Malin Swedberg, oynadığı günlerde muhteşem bir orta saha oyuncusuydu ve 1991'de İsveç'in üçüncü olarak bitirdiği ilk Kadınlar Dünya Kupası'nda yer aldı. Ardından beş yıl sonra Yılın İsveçli Oyuncusu olarak taçlandırıldı.

Oyun vizyonu olağanüstüydü. Bu tür genler, Williot'un potansiyelini elbette açıklayabilirdi.

Vilken drömdebut! Williot Swedberg placerar vackert in 3-1



Se matchen på https://t.co/U8GJcAsMFu pic.twitter.com/LkZIk54PRX — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) July 11, 2021

Eskilsson-Swedberg ailesi Williot gençken yaz tatillerini İspanya'da geçirirdi ve bu ona Valencia akademisinde birtakım şeyler öğrenme şansı verdi.

Eskilsson, "İspanya'da futbolu farklı görüyorlar ve bu büyük bir avantaj" dedi. "Bence Williot'un oyununda İsveçli olmayan birçok özelliği var."

Bu kesinlikle doğru. Swedberg yaratıcı ve zariftir. 185 cm'den uzun olmasına rağmen ince bir yapıya sahiptir.

Gerçekten elit seviyede olması için muhtemelen fiziksel olarak gelişmek zorunda kalacak, ancak bu arada hızı ve yön değiştirme yeteneği sayesinde rakiplerini eksiltiyor. İki ayaklılığı onu rakip savunma oyuncuları için bir kabus haline getiriyor.

8 numara, 10 numara ya da kanat oynayabilen Swedberg, kilit özelliklerinden bir diğeri olan çok yönlülüğü ile zaman zaman merkezi bir forvet olarak denendi.

Hammarby'nin baş gözlemcisi Mikael Hjelmberg, "Kaliteli karar verme ve oyun anlayışı genellikle deneyimle gelir, ancak Williot bu yaşta bir dahidir" dedi.

"Bu kulüpte ortaya çıkacak en büyük yeteneklerden biri. Bana göre 2004 doğumlu en iyi İsveçli oyuncu."

Barcelona'nın ilgilendiğine dair söylentilere inanılırsa, Swedberg için İspanya'ya dönüş artık gündemde olabilir.

Barcelona ilk olarak 2021 yazında İsveçli genç yıldız ile ilgilendi ve Swedberg'in sezona hızlı başlamasının ardından keşif yaptıklarına dair raporlar yeniden yoğunlaştı. Ancak Manchester United'ın da gelişimini yakından izlediğine dair bir söylenti var.

Camp Nou'dan gelen ilk ilgi raporları için Swedberg, "Henüz Barcelona için gerekli seviyede olmadığımı biliyorum, ancak beni transfer etmek isterlerse reddetmem" dedi.

Hammarby şu anda ligde zirvede yer alıyor ve ikinci ulusal şampiyonluklarını kovalıyorlar. Düzenli olarak oynayan Swedberg, İsveç milli takımını dört gözle bekliyor.

İskandinav ulusu; Dejan Kulusevski, Alexander Isak ve Anthony Elanga'yı içeren heyecan verici bir genç gruba sahip ve Swedberg, en azından önümüzdeki on yıl boyunca onlarla birlikte gelişme yeteneğine sahip.

Lokomotiv Moskova'dan daha büyük bir kulübe transfer olması şimdi daha olası görülüyor.

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