Bir süre önce ayrılık kararlarını duyuran çift, çocukların velayeti konusunda el sıkıştı.

Barcelona'ya veda eden ve futbol kariyerini noktalayan İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique ile sansasyonel bir ayrılık yaşadığı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 9 yaşındaki oğulları Milan ve 7 yaşındaki Sasha'nın velayeti konusunda anlaşmaya vardı.

Çift USA Today'e yaptıkları açıklamada çocukları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, velayet sözleşmesinin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

45 yaşındaki Shakira, ünlü futbolcuyla 2010 Dünya Kupası'nın çıkış şarkısı olan Waka Waka'yı tanıtırken tanışmıştı. Mart 2011'de açıklanan bu ilişkinin ardından Shakira 2012'de hamile olduğunu açıklamış ve çift 11 yıl boyunca birlikte yaşamıştı.

Shakira evliliğe soğuk bakıyordu

Haziran ayında yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrılırken, Pique'nin ünlü şarkıcıyı aldattığı öne sürülmüştü.

Birlikte geçirdikleri süreç boyunca evlenmemeyi tercih eden ancak oldukça mutlu görünen çiftin bu durumunu 2020'de gerçekleşen Super Bowl'da açıklayan Shakira, evlenmenin kendisini korkuttuğunu söylemişti.

Kız arkadaş ya da sevgili olmayı yasak meyve gibi gördüğünü ve bunun ilişkilerini daha canlı tuttuğunu belirten Shakira, ayrılık kararının ardından henüz yeni bir ilişkiye başlamadı.