Gerard Pique ile Shakira arasında malikane krizi çıktı

Ayrılan çiftin yaşadığı problemlemlere bir yenisi daha eklendi.

Barcelona’nın efsane savunma oyuncusu Gerard Pique ile hayat arkadaşı Shakira’nın ayrılığının yankıları sürerken, Kolombiyalı şarkıcı Instagram hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Pique’ye arkadaşlığın aşktan daha uzun sürdüğünü gösterdiği için teşekkür etti. Öte yandan Pique’nin babası Joan’ın açıklamaları ise ayrılığı daha farklı bir noktaya taşıdı.

İspanyol basınından Diario AS’ta yer alan habere göre Joan, Shakira’ya Barselona’da yer alan çiftin malikanesini tahliye bildirimini gönderdi.

Shakira Miami'ye yerleşti

Shakira’nın Nisan ayının sonuna dek malikaneyi terk etmesi gerektiğini belirten ve aksi takdirde büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kalacağını ifade eden Joan’ın bu sözlerine, Shakira cephesinden ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası öncesinde tanışan çiftin uzun ve mutlu birlikteliklerinin ardından aldıkları ayrılık kararı sonrasında Barcelona’da yedek kulübesine hapsolan Pique futbol kariyerini noktalama kararı almıştı. Yeniden müzik kariyerine odaklanan Shakira’nın ise Barselona’dan ayrılarak kalıcı olarak Miami’ye yerleştiği düşünülüyor.