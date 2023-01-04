İspanyol stoper, yeşil sahalara uzak kalamayacağını açıkça belli etti.

2022 Dünya Kupası'ndan önce futbolu bıraktığını açıklayan ve efsanesi olduğu FC Barcelona'ya görkemli bir jübile ile veda eden Gerard Pique'den sürpriz bir karar geldi.

İspanyol stoper, yeşil sahalara geri dönme kararı aldı.

İddialar neler?

Relevo'ya göre Pique, Dünya Kupası tatilinden hemen önce Barcelona'dan ayrıldıktan sonra emekli olmaktan çok sıkıldı ve sahibi olduğu İspanyol kulübü FC Andorra ile futbola geri dönmeye karar verdi.

Eylül ayında Shakira ile ayrılan Pique'nin, kendisini yeniden futbola vermek istediği bildirildi.

Ancak Pique'nin, Camp Nou'daki duygusal jübile töreninden sonra bu kadar hızlı bir şekilde tekrar harekete geçmesi oldukça şaşırtıcı oldu.

Gerard Pique ne demişti?

Tecrübeli savunmacı, Barcelona ile çıktığı son maçta taraftarlara şu sözlerle veda etmişti:

"Öncelikle teşekkürler. Tüm çalışma arkadaşlarıma, personele, antrenman sahasındaki insanlara, her gün her şeyi kolaylaştırmamıza yardımcı olan herkese.

"Hayatta, yaşlandıkça bazen sevmenin gitmek olduğunu anlıyorsunuz. Bu kadar sevgi, bu kadar tutkulu bir ilişki... Sanırım artık ara vermenin zamanı geldi ve inanıyorum ki gelecekte yine burada olacağım.

Bu bir veda değil. Burada doğdum ve burada öleceğim."