Genoa, Roque Mesa ile anlaşmaya vardı
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LaLiga
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sevilla'nın orta saha oyuncusu Roque Mesa'nın Genoa'ya transferi tamamlanmak üzere.
Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Genoa, Mesa ile henüz görüşmeden Sevilla ile anlaşmış ve oyuncunun kiralık transferi için mutabakata varmıştı. İtalyan kulübü Mesa ile de sözleşme imzalama noktasına geldi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 49 karşılaşmada görev yapmış ve 3 gol 5 asistlik bir performans göstermişti.