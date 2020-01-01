Genoa, Ljajic ve Vida için harekete geçti

İtalya basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Genoa, Domagoj Vida ile Adem Ljajic için Beşiktaş'a teklifini sundu.

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ve Domagoj Vida için, ekiplerinden 'nın devreye girdiği iddia edildi.

İtalyan basınından Il Secolo XIX'de yer alan habere göre Genoa'nın Vida ve Ljajic için devrede olduğu belirtilirken, teknik direktör Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği ve Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.

Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.