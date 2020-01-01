Genoa, Ljajic ve Vida için harekete geçti
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AA
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ve Domagoj Vida için, Serie A ekiplerinden Genoa'nın devreye girdiği iddia edildi.
İtalyan basınından Il Secolo XIX'de yer alan habere göre Genoa'nın Vida ve Ljajic için devrede olduğu belirtilirken, teknik direktör Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği ve Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.
Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.