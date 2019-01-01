Genoa, Lasse Schöne'yi kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminde Ajax'tan ayrılan yıldız futbolculara bir isim daha eklendi.

Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong gibi isimleri Avrupa'nın dev kulüplerine gönderen 'ta, son olarak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Lasse Schöne, ekiplerinden 'ya transfer oldu.

Genoa, Schöne transferinde Ajax'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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2012-13 sezonunun başında Ajax'a transfer olan Schöne, ekibinin formasını giydiği 286 maçta 64 gol 52 asistlik bir performans sergiledi. Danimarkalı oyuncu, Ajax ile üç kez Hollanda Ligi'ni, bir kez Hollanda Kupası'nı ve iki kez Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.