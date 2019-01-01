Genoa, Lasse Schöne'yi kadrosuna kattı
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Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong gibi isimleri Avrupa'nın dev kulüplerine gönderen Ajax'ta, son olarak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Lasse Schöne, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.
Genoa, Schöne transferinde Ajax'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2012-13 sezonunun başında Ajax'a transfer olan Schöne, Hollanda ekibinin formasını giydiği 286 maçta 64 gol 52 asistlik bir performans sergiledi. Danimarkalı oyuncu, Ajax ile üç kez Hollanda Ligi'ni, bir kez Hollanda Kupası'nı ve iki kez Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.