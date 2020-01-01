Genoa Başkanı Preziosi, Lewandowski'yi istememiş
Dünya futbolunun en etkili forvet oyuncularından biri olan Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'dan önce Genoa'ya gitmeye çok yaklaşmış.
2008 - 2010 yılları arasında Lech Poznan formasıyla dikkat çekici bir performans gösteren Lewandowski sonrasında Dortmund'un yolunu tutmuştu.
O dönem Genoa'da sportif direktörlük yapan Stefano Capozucca'ya göre İtalyan ekibi Lewandowski'yi transfer etmek için hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşmış fakat başkan Enrico Preziosi bu transferi son anda veto etmiş.
Capozucca, Radio Sportiva'ya verdiği demeçte "2010'da Lewandowski transferi için tüm anlaşmaları yaptık. Gasperini kendisini iyi tanıyordu. Sağlık kontrollerine girmek üzereydi ki başkan transferi iptal etti." şeklinde konuştu.
Kariyerini Bayern Münih'te sürdüren Lewandowski'nin yedi Bundesliga ve üç Almanya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta 39 gol attı.