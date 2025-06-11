Gennaro Gattuso İtalyan futboluna dev bir görevle dönüyor

Gattuso’nun Buffon ile yaptığı görüşmeler, milli takımın başına geçişinde belirleyici olabilir.

Gennaro Gattuso’nun İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğüne atanması artık an meselesi olabilir.

Eski Milan ve Azzurri yıldızı, Salı günü İtalya Delegasyon Başkanı Gianluigi Buffon ile beş kez telefon görüşmesi yaptı. Bu temaslar, Gattuso’nun Luciano Spalletti’nin yerine geçmesi konusunda belirleyici rol oynayabilir.

Sportitalia editörü Michele Criscitiello'ya göre, bugün Gattuso'nun atamasının gerçekleşmesi açısından kritik bir gün olarak görülüyor. 2006 Dünya Kupası’nı birlikte kazanan Gattuso ve Buffon’un yakın ilişkisi, teknik adamlık değişiminde önemli bir faktör haline geldi.

Gattuso şu anda resmi görevde bulunmuyor ve Marbella’da kısa bir tatil yapıyor. Daha önce Marsilya ve Hajduk Split gibi kulüpleri çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamın, İtalya Futbol Federasyonu ile görüşmelerini uzaktan sürdürdüğü bildiriliyor.

Spalletti veda etti

Luciano Spalletti, Pazartesi günü Moldova karşısında 2-0’lık galibiyetle görevine veda etti. Ancak ondan önceki hafta Norveç karşısında alınan 3-0’lık yenilgi, deneyimli teknik adamın sonunu hazırlamıştı. Spalletti’nin sözleşmesi normal şartlarda 2026 Dünya Kupası’nın sonuna kadar devam edecekti.

İtalya Milli Takımı, EURO 2024 sonrası yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Bu doğrultuda teknik direktörlük koltuğu için düşünülen en güçlü aday ise Gattuso. Buffon’un da bu kararda büyük etkiye sahip olduğu ve federasyon içinde Gattuso’yu açıkça desteklediği gelen haberler arasında.

Gattuso’nun göreve gelmesi halinde, takımı daha mücadeleci ve fiziksel bir oyun tarzına yönlendireceği tahmin ediliyor. İtalya’nın önümüzdeki maçlarda nasıl bir kimlik kazanacağı şimdiden merak konusu.