Dünya Kupası yaklaşırken gözler, kupa koleksiyonundaki tek büyük eksiği tamamlamak isteyen Messi'de.

Lionel Messi, yarıştığı tüm alanlarda hemen hemen her büyük kupayı kazandı, ancak yalnızca Dünya Kupası kaldı.

Ve Arjantinli yıldızın bir sonraki sezon Manchester City'de oynayacak olan milli takımdan arkadaşı Julian Alvarez yaptığı açıklamada, futbolun Lionel Messi’ye borçlu olduğunu belirtiyor.

Yedi Ballons d'Or ve dört Şampiyonlar Ligi zaferinin yanı sıra İspanya ve Fransa’da lig şampiyonlukları yaşayan Arjantinli yıldız, geçmişte Dünya Kupası’nı kazanmaya da çok yaklaştı, fakat onun için hüsran oldu.

2021 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e giden Güney Amerikalı süperstar, futbolun en büyük kupası olan Dünya Kupası’nı kazanmak için 2022 yılında Katar’da olacak.

Messi 2022'de Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?

Arjantinli yıldız, 2021'de ülkesinin Copa America zaferine ulaşmasına yardım ederken uluslararası düzeyde ilk kupasına ulaştı.

Geçen sezon PSG'de sadece 11 golle kendisi adına çok da iyi bir sezon geçirmeyen Messi, ülkesi adına yıldız olmaya devam etti.

Alvarez, Messi'nin sonuna kadar gidebileceğini ve mirasını daha da geliştirebileceğini umuyor ve El Pais'e şunları söyledi:

“Messi, Dünya Kupası’nı kaldırabilirse bu durum bütün Arjantinliler için çok güzel olur.

“Çünkü futbolun, dünya çapındaki bir yıldıza bir Dünya Kupası borçlu olduğunu düşünüyorum.

“Kupayı kazanma konusunda aday olup olmadığımızı bilmiyorum, ama herhangi biriyle savaşmak için buradayız.”

Alvarez bir sonraki Premier Lig süperstarı mı?

Bu yaz Manchester City'ye gelmesi bekleniyor ve ne tür bir rol oynayacağı henüz belli olsa da, yeni patronu Pep Guardiola'nın desteğini çoktan kazandı.

Alvarez, "Kontratın henüz imzalanmadığı şubat ayı civarında Guardiola ile konuşma fırsatım oldu, kısa bir konuşmaydı ve beni karşıladı ve başardıklarımdan dolayı beni tebrik etti” dedi.

Arjantinli futbolcu, İngiliz futbolunda anında bir etki yaratabilirse veya başka bir takımda kiralık olarak forma giyerse ülkesi adına oynayabilir.

Böylece, kasım ayındaki Dünya Kupası’nda Arjantin adına önemli bir oyuncu olarak göze çarpması muhtemel.

Daha fazlası için:

Manchester United, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiriyor: Erik Ten Hag, Ajax'tan eski oyuncusu Antony'e kavuşuyor