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"Geleceği Mourinho'nun elinde": İngiltere'nin devleri Real'in yıldızının peşinde

Premier Lig
La Liga
Real Madrid
Arsenal
M.City
Chelsea
Liverpool
İngiltere
İspanya

Oyuncu, az forma şansı bulmaktan muzdarip.

Real Madrid'in sağ beki Trent Alexander-Arnold, bu sezon forma şansının azalması ve Premier Lig'in bazı devlerinin kendisini kadrosuna katma konusundaki ilgisinin artması üzerine, geleceğini beyaz takımın dışında planlamaya başladı.

"TEAM talk" sitesine göre; Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Manchester City, 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'de forma giyme şansının kısıtlı olması, oyuncu cephesinde hayal kırıklığına yol açtı; nitekim bu sezon İspanya La Liga'da yalnızca birkaç maça ilk 11'de başladı.

Bu gelişmeler, Liverpool'un Jeremie Frimpong'un sakatlığının ardından sağ bek mevkisini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde yaşanıyor. Bu durum, Arnold'un Real Madrid'e katılmak için ayrıldığı "Anfield" sahasına geri dönüşünün önünü açabilir.

Oyuncunun durumu beklenirken, forma şansının azlığı atacağı bir sonraki adımı belirlemede etkili bir faktör olarak görünüyor; bu sırada birçok İngiliz kulübü, transferinin önünü açabilecek herhangi bir gelişmeyi beklercesine tabloyu izliyor.

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