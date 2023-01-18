Portekizli yıldız, tükenmek bilmeyen enerjisi ile büyük takdir topladı.

Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, son dönemde yükselen formuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Portekizli futbolcu, takımı her ne kadar mağlup olsa da başkentte de var gücüyle oynayıp övgüleri toplamayı başardı.

A Spor'da yayınlanan maçın yorumcusu olan Beşiktaş'ın eski scout şefi Gökhan Keskin, 24 yaşındaki oyuncuyu ilginç bir şekilde övdü.

Ne söylendi?

Gedson Fernandes'in performansından etkilenen Keskin, "Gedson'da kaç ciğer varsa, yorulmak bilmiyor" yorumunu yaptı.

Bu yorumdan birkaç dakika sonra adalesinde bir çekme yaşayan Fernandes ekrana geldi ve Kartal'ın eski scout şefi bu kez ise, "İnsan olduğunu hatırladı" diyerek Portekizliyi övdü.

Ankaragücü - Beşiktaş maçında neler oldu?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Beşiktaş'ı penaltı vuruşları ile 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Henüz 12. dakikada Sowe'un golüyle öne geçen başkent temsilcisi, ilk yarıyı önde tamamlamayı başardı.

Ancak ikinci devrede oyuna giren Cenk Tosun, 77'de skoru eşitledi ve karşılaşma önce uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Ankaragücü, son sekiz takım arasına kalmayı başarırken Beşiktaş ise kupaya veda etti.