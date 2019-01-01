Gattuso: Kavga etmek için çok yaşlıyım

Gennaro Gattuso, Serie A'da Milan ile Lazio arasında oynanan maç sırasında gerilimin yükselmesinin ardından konuyu yorumladı.

'nın 32. haftasında ile 'nun karşılaştığı maç sırasında Fabio Borini ve Luiz Felipe arasında çıkan tartışmaya müdahale eden isim Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso oldu.

Gattuso, maç sonu verdiği röportajda Luiz Felipe ve Borini arasında yükselen gerilimi yorumladı. DAZN'a konuşan Gennaro Gattauso, "Futbolculuk dönemimde bu tarz olayların ustası sayılırdım. Onalr beni heyecanlandırdı. Şu anda farklı bir role sahibim ve sorumluluklarım var. Her şeyi daha farklı görüyorum." dedi

41 yaşındaki teknik adam, "Ayrıca şimdi çok yaşlıyım. Sahadaki çocuklar her gününü antrenman ve spor ile geçiren insanlar. Ben ise eskisi kadar güçlü değilim." diye belirtti.

Milan, sahasında Lazio ile karşılaştığı maçta Franck Kessie'nin oenaltıdan gelen golüyle 1-0 kazananrak ligde maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi.