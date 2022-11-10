Manchester United'ın eski sağ bek oyuncusu ve Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Gary Nevilli, Portekizli oyuncuyu İngiliz devindeki geleceğine ilişkin açıklama yapmaya davet etti. Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuya ilişkin yaz başından bu yana çıkan haberlere ilişkin bir açıklama bekleyen Neville, Ronaldo'nun net olması gerektiğini söyledi.

"Ronaldo sosyal medyadan mesaj göndermek yerine gerçekten konuşmalı. Altı aydır hiç kimse onun konuştuğuu duymadı ve ondan hiçbir şekilde haber alamıyoruz.

Daha önce Manchester United'ın onsuz daha iyi bir takım olacağını söylememin nedeni onunla altı yıl geçirdiğim için çok daha fazlasını beklememdi. Ronaldo United'da yaşadıklarına sahip çıkmalı ve başkalarının kendisi yerine konuşmasına son vermeli.

Ronaldo Aston Villa maçına Manchester United'ın kaptanı olarak çıktı ve takım mağlup oldu. Kaptanın işi maçın sonunda çıkıp bu durumu taraftarlara açıklamaktır.

Ben de benzer bir pozisyonda bulundum. Kazanırsanız golü atan oyuncu veya takımın yıldızı konuşabilir. Ama kaybederseniz kaleciniz, stoperiniz ya da kaptanınız konuşmalı ve biz Ronaldo'dan haber alamadık.

Kameraların önüne çıkıp Manchester United'ın maçta yaptığı hataları anlatmalı ve daha çok çalışacaklarını söylemeliydi"