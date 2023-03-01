Manchester United'ın efsane savunma oyuncularından Gary Neville, eski takımının yaz transfer döneminde yaptığı Carlos Casemiro transferinin önemine dikkat çekerken, Brezilyalı futbolcunun üst düzey kalitesine rağmen 70 milyon sterlin'in çok yüksek bir bedel olduğunu söyledi. Casemiro transferini akıllıca bulmadığını belirten Neville, oyuncunun bu bonservis bedeli için çok yaşlı olduğunu söyledi.

"Ten Hag'ın önümüzdeki dönemde fazla önemli transferler yapacağını pek sanmıyorum. Belki kulübe yeni sahipler gelirse o zaman transfer piyasasında öne çıkmak isteyebilirler.

Manchester United kariyerinin son dönemindeki oyuncular yerine daha genç isimlere yönelmeli. Casemiro her şeyi kazandı ve son dönemlerini geçiriyor.

Lisandro Martinez ve Antony ise henüz yolun başında. Casemiro hiç şüphe yok ki 31 yaşındaki bir oyuncu için çok pahalı.

Beş yıllık bir sözleşmenin karşılığı 170 milyon sterlin ve bu pek akıllıca değil ama elbette kısa vadede yarattığı etkiyi inkar edemeyiz. Manchester United kariyer zirvesine Manchester United'da ulaşacak isimlere yönelmeli"