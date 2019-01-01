Gary Medel resmen Bologna'da

Beşiktaş, Şilili oyuncunun İtalyan ekibine transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Gary Medel'i 'ya gönderdi.

Siyah beyazlılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerini kullanılarak Şilili oyuncuya veda etti.

Süper Lig'deki ilk iki haftada ilk 11'de forma giyen Medel, geride bıraktığımız iki sezonda ise Beşiktaş'ta 77 defa maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Medel, 2017 yazında 2.5 milyon euro karşılığında 'den transfer edilmişti. Böylece Şilili futbolcu iki yıl sonra yeniden İtalya'ya dönmüş oldu.