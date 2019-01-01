Gary Medel, Bologna için gün sayıyor

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Gary Medel, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, ekiplerinden ile anlaşmak üzere.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bologna, Beşiktaş'a Şilili oyuncu için 2.5 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti. 32 yaşındaki futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Bunun üzerine Medel'in menajerinin harekete geçtiği ve Bologna yetkilileri ile sözleşme detaylarını konuştuğu, yıllık 1.7 milyon euro'dan 2 senelik kontrat istediği belirtildi.

2017 yılında 'den 2.5 milyon euro karşılığında siyah beyazlı ekibe gelen tecrübeli oyuncunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş forması ile 77 resmi maça çıkan Medel, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.