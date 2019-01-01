Gary Medel, Bologna için gün sayıyor
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmak üzere.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bologna, Beşiktaş'a Şilili oyuncu için 2.5 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti. 32 yaşındaki futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.
Bunun üzerine Medel'in menajerinin harekete geçtiği ve Bologna yetkilileri ile sözleşme detaylarını konuştuğu, yıllık 1.7 milyon euro'dan 2 senelik kontrat istediği belirtildi.
2017 yılında Inter'den 2.5 milyon euro karşılığında siyah beyazlı ekibe gelen tecrübeli oyuncunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş forması ile 77 resmi maça çıkan Medel, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.