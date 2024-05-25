Ligde kalma yolunda Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Ankaragücü'nde maça saatler kala kriz çıktı.

Süper Lig’de kümede kalabilmek için Trabzonspor ile oldukça kritik bir randevuya çıkacak olan Ankaragücü’nde yıldız oyuncu Garry Rodrigues maç kadrosuna alınmaması üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yaşadığı hayal kırıklığını Instagram hesabı aracılığıyla Ankaragücü taraftarlarıyla paylaşan Rodrigues, teknik direktörü Emre Belözoğlu’nu hedef aldı.

Yaptığı açıklamada Belözoğlu’nun ismini vermese de sakatlığı bulunan oyuncuların bile kadroya dahil edilmesine rağmen kendisinin dışarıda bırakılmasını kabullenemediğini belirten Rodrigues, bu durumun Ankaragücü forması giydiği dönemle alakasının bulunmadığını söyledi.

Bir zamanlar beraber oynamışlardı

Rodrigues’in açıklaması ikilinin arasında birlikte top koşturduğu Fenerbahçe günlerinden kalan bir problem olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.



Ankaragücü’ne bu sezon Olimpiakos’tan transfer olan 33 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 19 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara iki gol ve dört asist sığdırmıştı.

Rodrigues geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor karşılaşmasına ilk 11’de başlarken, devre arasında oyundan alınmıştı.

Bu sezon 90 dakikayı tamamladığı sadece bir maç oynayan Rodrigues, bu karşılaşmayı da Tolunay Kafkas yönetiminde oynamıştı.