Gareth Southgate: Sterling'in şu andaki önceliği futbol değil ailesi

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, takımının 3-0 kazandığı çeyrek final karşılaşmasının ardından Chelsea forması giyen hücum oyuncusu Raheem Sterling'in ailesinin evinde yaşanan silahlı bir hırsızlık olayı nedeniyle kadrodan ayrıldığını açıkladı. Katar'da oynanan ilk iki maçta 11'de yer alan golcü oyuncunun bu nedenle Senegal maçı kadrosunda olmadığı kaydedildi.

"Sterling'in aramıza dönüp dönmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.

Şu anda önceliği ailesiyle birlikte olmak. Bu karara saygı duyuyoruz ve ihtiyaç duyduğu zamanı ona tanıyacağız.

Bu durumla başa çıkması için ailesiyle zaman geçirmesi gerekiyor ve onu herhangi bir konu hakkında baskı altına almak istemiyoruz.

Bazen en önemli konu futbol olmayabiliyor ve aile her şeyin önünde gelmeli"