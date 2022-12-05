Gareth Southgate: Sterling'in şu andaki önceliği futbol değil ailesi
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, takımının 3-0 kazandığı çeyrek final karşılaşmasının ardından Chelsea forması giyen hücum oyuncusu Raheem Sterling'in ailesinin evinde yaşanan silahlı bir hırsızlık olayı nedeniyle kadrodan ayrıldığını açıkladı. Katar'da oynanan ilk iki maçta 11'de yer alan golcü oyuncunun bu nedenle Senegal maçı kadrosunda olmadığı kaydedildi.
Southgate ne söyledi?
"Sterling'in aramıza dönüp dönmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.
Şu anda önceliği ailesiyle birlikte olmak. Bu karara saygı duyuyoruz ve ihtiyaç duyduğu zamanı ona tanıyacağız.
Bu durumla başa çıkması için ailesiyle zaman geçirmesi gerekiyor ve onu herhangi bir konu hakkında baskı altına almak istemiyoruz.
Bazen en önemli konu futbol olmayabiliyor ve aile her şeyin önünde gelmeli"
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Sterling, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmış ve Chelsea'nin yolunu tutmuştu.
Bu sezon ligde Chelsea için 12 maça çıkan golcü oyuncu beklentilerin altında kalmış ve şu ana dek rakip fileleri üç kez havalandırmıştı. Sterlin kariyerinin en iyi sezonunu 2019-2020 sezonunda Manchester City'de 33 gol atarak yaşamıştı.
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