Southgate, İngiltere'deki sekiz yıllık görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa'daki ulusal takım ve kulüp müsabakalarını analiz edecek.

Gareth Southgate, İngiltere milli takım teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sadece beş hafta sonra UEFA'da teknik gözlemci olarak yeni bir göreve getirildi. İngiliz teknik adam, UEFA'nın performans analizi ekibiyle yakın çalışarak Avrupa'daki tüm ulusal takım ve kulüp müsabakalarını raporlayacak.

Southgate, 2016 yılında Sam Allardyce'ın ayrılmasının ardından İngiltere'nin başına geçmişti ve sekiz yıl boyunca milli takımı yönetti. Ancak, Euro 2024 finalinde İspanya'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından görevinden istifa etmeye karar verdi.

Southgate, istifasını duyururken, "Ama değişim zamanı ve yeni bir sayfa açma zamanı. Berlin'deki İspanya'ya karşı oynanan final, İngiltere milli takımı teknik direktörü olarak son maçımdı" dedi.

Farklı bir pozisyonda

Yeni görevinde Southgate, UEFA'daki maçları inceleyerek gelişmiş veri görselleştirme araçları ve çoklu kamera açılarına erişim sağlayacak. Bu görevi sırasında, eski Manchester United ve West Ham teknik direktörü David Moyes de benzer bir pozisyonda görev alacak.

Southgate'in bu yeni görevi, UEFA'nın teknik gözlemci ekibine katılmak anlamına geliyor. Geçen sezon bu ekipte yer alan isimler arasında eski Liverpool menajeri Rafael Benitez, eski Arsenal oyuncusu Jack Wilshere ve eski İngiltere kalecisi David James gibi ünlü isimler bulunuyordu.

Southgate'in, UEFA'daki bu yeni rolü, İngiltere'deki görevinden ayrıldıktan sonra futbol dünyasındaki etkisini sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor.