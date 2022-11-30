Gareth Bale milli formayı bırakmıyor

Galler Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Gareth Bale, 2022 Dünya Kupası'nın ardından milli formaya veda edeceği iddialarını yalanladı.

İngiltere'ye 3-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Galler'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, milli formaya veda edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Karşılaşmanın ardından BBC'ye konuşan Bale Katar'da aldıkları sonuçlardan ötürü yaşadığı hayal kırıklığını gizlemezken, şans verildiği sürece Galler için mücadele etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Bale ne söyledi?

"Milli takımda istendiğim sürece burada olacağım. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ve Mart ayında eleme grubu için yeniden bir araya geleceğiz. Milli takımdan uzak geçireceğimiz birkaç ay boyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağımız bir gerçek. Katar'da daha uzun süre kalmak isterdik ancak umarım Mart ayında tekrar milli takımla olurum"

Kariyerinin son döneminde olsa da milli formaya veda etmeye hazır olmayan Bale, Galler futbol tarihinin en fazla milli olan oyuncusu konumunda yer alıyor.

Galler'in en fazla gol atan oyuncusu olan Bale'in ülkesiyle EURO 2024 elemelerinde de boy göstermesine kesin gözüyle bakılırken, gelecek sezon MLS'te nasıl bir performans sergileyeceği de merakla bekleniyor.