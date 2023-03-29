Futbolu bırakan Gareth Bale'ın yeşil ceket giymesi, Galli taraftarları tedirgin etti.

Real Madrid'in eski yıldızı Gareth Bale, Galler forması ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele ettikten sonra ocak ayında 33 yaşında emekli oldu.

Efsanevi sol kanat, salı akşamı Galler'in EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 1-0 yendiği maçta tribündeydi.

Galli eski yıldız, sahada eline mikrofonu alarak taraftarlara duygusal bir konuşma ile veda etti. Ancak Tottenham ikonunun kıyafeti, sosyal medyada bazı esprili yaklaşımlara neden oldu.

Gareth Bale'ın giydiği yeşil ceket ne anlama geliyor?

Galler Menajeri Rob Page, Bale'a şimdiden millî takım ekibinde bir rol teklif etti.

Ancak eski Real Madrid yıldızının Letonya maçında yeşil bir ceket giymesi, bazı taraftarları Bale'ın golf sahalarına tamamen geri döndüğünü düşündürdü.

Galli yıldızın golf sahasını en az futbol sahası kadar sevdiği bilinir. Hatta Bale, kramponlarını astıktan sadece birkaç gün sonra şubat ayında golf oynarken görüntülendi.

Bale'ın yeşil ceket giymesinin ardından bazı taraftarlar, onun artık kalıcı olarak golfe döneceğine inanıyor.

Taraftarlardan biri, "Yeşil ceketi çoktan giymiş!" derken, başka bir Galler taraftarı ise, "Vay canına, sanırım artık tamamen golf sahalarına dönüyor" diye yazdı.

Bale'ın Galler teknik ekibini mi yoksa golf sahalarını mı tercih edeceği, önümüzdeki süreçte belli olacak.