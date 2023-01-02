Galli yıldız, eşinin teyzesinin evine pompalı tüfekle baskın yapıldığını öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadı.

MLS'te Los Angeles FC forması giyen Garet Bale, aile üyesinin evine silahlı kişilerin girmesiyle adeta şoke oldu.

The Sun'da yer alan habere göre yıldız futbolcunun eşi Emma'nın teyzesinin evine, pompalı tüfeklerle dört maskeli adam girdi.

Silahlı kişi olduğuna inanılan davetsiz misafirlerden birinin, "Altınlar nerede? Altınları istiyoruz" diye bağırdığı kaydedildi.

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Olayın ardından eve giren maskeli şahıslardan biri gözaltına alındı. Kuzey Galler'deki evin etrafını kapatan polis, şimdi çetenin geri kalanını arıyor.

Emma'nın teyzesi, çeteye evinde hiç altın olmadığını söylediğini bildirdi. Hırsızların, eli boş şekilde kaçtıklarını gelen bilgiler arasında.

Ne söylendi?

Şu anda Los Angeles FC'de olan 33 yaşındaki Gareth Bale, olay sırasında Katar'daki Dünya Kupası'nda Galler için oynuyordu.

Bir aile üyesi, olayla ilgili şunları söyledi: "Gareth ve Emma şoke oldular. Silahlı tehditlerden dolayı gerçekten endişe duyuyorlar.

"Emma'nın teyzesinin neden hedef alındığını bilmiyoruz. Sanki bir tomar altın istiyorlardı. Bu olay, Emma'nın teyzesini ve ailesini dehşete düşürdü."

Dünya Kupası'nın ardından şu anda tatilde olan Bale, şubat ayının sonunda başlayacak MLS ile birlikte yeniden sahalara dönecek.