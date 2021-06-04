Gareth Bale, Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan Carlo Ancelotti ile görüşecek

Galli futbolcu ile Ancelotti, Real Madrid'in 10. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemde iyi bir ilişki içerisindeydi.

Gareth Bale, Euro 2020'den sonra Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti ile oturup kulüpte bir geleceği olup olmadığına karar vermekten mutlu olacağını söyledi.

Ancelotti, Bale'in kulüpteki ilk sezonu olan 2013-14'te Madrid'in başındaydı ve o sezon Başkent temsilcisi ile 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

İkili, İtalyan hocanın 2015'te takımdan ayrılmasından önce sıcak bir ilişki yaşadı ve Ancelotti'nin Santiago Bernabeu'daki ikinci dönemi, geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Bale'in takımda kalmasına neden olabilir.

Ne söylendi?

Galler Milli Takımı ile kampta olan Garteh Bale Sky Sports'a yaptığı açıklamada geleceği ile alakalı şunları söyledi:

"Carlo Ancelotti'yi tanıyorum, o harika bir menajer. Onunla gerçekten iyi anlaşıyorum

"Geçmişte harika zamanlarımız oldu ama kimseyle konuşmadım, geleceğimi düşünmüyorum. Euro 2020 biter bitmez bir konuşma yapıp oradan gideceğime eminim."

Carlo Ancelotti'nin görüşü

Eski Everton Menajeri ise Zinedine Zidane'ın kadroda düşünmediği Gareth Bale hakkında şu yorumu yaptı:

"Gareth Premier Lig'de fazla oynamadı, ancak goller attı. İlk 11'de oynadığında sezonun son maçlarında etkiliydi.

"Geri dönüyor, onu iyi tanıyorum. Oynamak için motive olursa harika bir sezon geçirebilir. Hiç şüphem yok. Gareth, Isco, Marcelo'ya hâlâ çok sevgim var, onlar yüksek motivasyona sahip olacak. Hâlâ Real Madrid için oynayabileceklerini gösteriyorlar."

Editör yorumu

Bazı futbolcular, kariyerleri düşüş aşamasındayken bazı teknik direktörler ile adeta yeniden doğarlar. Carlo'nun Real Madrid'e geri dönmesi, Gareth Bale'ın oyuna geri dönmesi için büyük bir fırsat.

Fakat öncelikle Euro 2020'de Galler Milli Takımı ile yapması gereken işler var. Bale, Turnuvada iyi bir performans sergilediği takdirde Real Madrid'de kalma şansını artıracaktır.

Bakalım zaman ne gösterecek.