Galler - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye bildiriyor.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeler D Grubu son hafta mücadelesinde Galler ile karşı karşıya gelecek.

Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, 21 Kasım Salı gecesi Cardiff'te Galler'e konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

D Grubu'nda puan durumu nasıl?

Türkiye, 10 Ekim'de Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendikten sonra iç sahada da Letonya'yı 4-0 ile geçerek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

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Galler ve Hırvatistan'ın ikincilik yarışı yaptığı D Grubu'nda puan durumu Galler maçı öncesinde şu şekilde: