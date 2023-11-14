Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeler D Grubu son hafta mücadelesinde Galler ile karşı karşıya gelecek.
Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?
Ay-yıldızlılar, 21 Kasım Salı gecesi Cardiff'te Galler'e konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
D Grubu'nda puan durumu nasıl?
Türkiye, 10 Ekim'de Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendikten sonra iç sahada da Letonya'yı 4-0 ile geçerek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
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Galler ve Hırvatistan'ın ikincilik yarışı yaptığı D Grubu'nda puan durumu Galler maçı öncesinde şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|Oynanan maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Puan
|Atılan gol
|Yenilen gol
|Averaj
|1.
|Türkiye
|7
|5
|1
|1
|16
|13
|6
|+7
|2.
|Galler
|6
|3
|1
|2
|10
|8
|8
|0
|3.
|Hırvatistan
|6
|3
|1
|2
|10
10
|4
|+6
|4.
|Ermenistan
|6
|2
|1
|3
|7
|8
|9
|-1
|5.
|Letonya
|7
|1
|0
|6
|3
|5
|17
|-12