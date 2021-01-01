Gallas: 280 milyon euro harcayan Lampard'ın koltuğu tehlikede

Chelseali eski savunma oyuncusu, bu yaz yapılan transfer harcamalarının beklentileri ve baskıyı arttırdığını düşünüyor.

William Gallas, yaz transferinde 280 milyon euro harcayan Frank Lampard'ın üzerindeki baskının arttığını ve genç çalıştırıcının koltuğunun tehlikede olduğunu söyledi.

Roman Abramovich, geçtiğimiz yaz çek defterini açmış ve Lampard'ın istediği yıldızları transfer etmişti.

Thiago Silva, Edouard Mendy ve Hakim Ziyech, 'ye gelir gelmez uyum sağlarken; Alman yıldızlar Timo Werner ve Kai Havertz'ten henüz beklenen katkı alınamadı.

Daha fazla takım

Lampard, uzun vadede kazanacağını düşünüyor. Ancak Güney Londra ekibinde bunca harcama sonrasında başarı beklentisi artmış durumda.

Gallas da bu sezon takımın şampiyonluk yarışında olmasının normal bir beklenti olduğunu düşünüyor.

PlayOJO'ya konuşan eski futbolcu, “Bence Lampard'ın koltuğu tehlikede. Şu an ligde ilk üç sırada değiller."

"Chelsea yönetimi şampiyonluk için çok fazla para harcadı. Bence bu sezon için şansları da oldukça yüksek. Ama şu an için alınan sonuçlardan yönetimin mutlu olmadığını adım gibi biliyorum. Bu yüzden Lampard'ın koltuğunun tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bu sezonu ilk üç sırada veya şampiyon olarak tamamlamalı. Baskı Lampard'ın üzerinde. Bir an önce çözüm bulmalı. Çünkü Chelsea çok sabırlı bir kulüp değil." dedi.

Chelsea, Premier Lig'de oynadığı 17 maçta 26 puan toplayabildi ve lider 'ın 10 puan gerisinde dokuzuncu sırada yer alıyor